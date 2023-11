Rămân 10 ani fără permis de conducere! Cazanciuc răspunde criticilor: 'Eu protejez viaţa şi atunci nu trebuie să mă gândesc că cineva îşi pierde locul de muncă'

Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunţă că luni, în Comisia juridică a Senatului, va fi dezbătut proiectul care prevede interdicţia de a conduce, pentru o perioadă de până la 10 ani, pentru şoferii care urcă drogaţi sau beţi la volan. Parlamentarul spune că a primit reproşuri cu privire la iniţiativa legislativă pe care a avut-o în acest sens, existând voci care i-au spus că interzice, astfel, dreptul unora de a munci. „Eu protejez viaţa şi atunci nu trebuie să mă gândesc că cineva îşi pierde locul de muncă fiind şofer sau utilizând maşina de acasă la serviciu, trebuie să gândească el înainte să consume droguri”, este replica fostului ministru al Justiţiei.

„O să avem luni, în Comisia Juridică la Senat o iniţiativă juridică demarată de mine prin care mărim pedepsele pentru trafic de etnobotanice, sancţionăm şi un comportament, dacă vreţi, la prima vedere, delăsător al unora, ca să nu spun complice. De foarte multe ori, cei care fac asemenea trafic de stupefiante, mai ales de etnobotanice, folosesc, în aparenţă, case părăsite: am fost într-o casă părăsită, noi ne-am făcut acolo de lucru, că nu era nimeni aici, nu! De cele mai multe ori e un proprietar, care complice, la vedere sau nu, lasă acea casă pentru asemenea trafic şi aceşti oameni care pun la dispoziţie asemenea case vor fi pedepsiţi de aici încolo. Îmi spuneau medicii: de foarte multe ori, cei care vin la spital cu intoxicaţii nu vin neapărat cu drogurile clasice, ci pur şi simplu cu medicamente care au regim restrictiv. Aici este una dintre chestiuni: le procură cu complicitatea unora dintre cei care se află pe acest lanţ de distribuire a medicamentelor cu regim special. Un medicament recomandat de medic cu acest regim, pentru anumite boli, se face reţeta în patru exemplare, cu trasabilitate. La prima vedere este imposibil să scoţi un medicament din acest traseu, să-l foloseşti pentru altceva. Uite că s-a întâmplat, din păcate! Acest lanţ de trafic va fi de asemenea pedepsit”, a afirmat Robert Cazanciuc în emisiunea Insider Politic, sâmbătă, la Prima Tv.

Acesta anunţă că proiectul care va fi dezbătut luni în Comisia juridică din Senat include şi „un factor descurajant”: prevederea conform căreia şoferii prinşi drogaţi sau beţi la volan vor avea interdicţia de a conduce pe drumurile publice timp de 10 ani.

„Ceea ce aduce, din punctul meu de vedere, nou această iniţiativă de luni este sancţionarea extrem de dură a celor care conduc autovehicule sub influenţa drogurilor sau alcoolului. Eşti prins la volan sub influenţa drogurilor sau alcoolului, instanţa te găseşte vinovat şi îţi interzice dreptul de a conduce până la 10 ani de zile, acesta sper să fie un factor descurajant destul de important, pentru că la accidentele rutiere toată lumea are senzaţia că nu i se întâmplă lui. Sunt foarte mulţi care obişnuiesc să bea un pahar de vin sau de bere înainte, nu mi se întâmplă mie. Se întâmplă în alte ţări europene care permit un pahar de vin sau de bere, în România nu se poate! Orice pahar de vin sau de bere ar fi fost permis cumva de lege, cu siguranţă oamenii ar fi exagerat şi atunci singura soluţie pentru noi este toleranţă zero. Eşti prins la volan sub influenţa drogurilor, trebuie să ştii că zece ani de zile nu o să mai poţi să mergi. Îmi spunea cineva: ”Interzici dreptul de a munci”. Nu! Eu protejez viaţa şi atunci nu trebuie să mă gândesc că cineva îşi pierde locul de muncă fiind şofer sau utilizând maşina de acasă la serviciu, trebuie să gândească el înainte să consume droguri. Este răspunderea ta, nu transfera răspunderea asupra mea, care merg pe drumul meu, pe trotuarul meu, pe şoseaua mea, de viaţa mea, cuminte şi intri peste mine. Aşa ceva nu se poate! Sper să aibă un efect descurajant”, a explicat Robert Cazanciuc.