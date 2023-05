Ramona Strugariu (REPER): Ne împinge istoria de la spate, dar Guvernul tace la Bruxelles; suntem în faliment moral

Ramona Strugariu, copreşedinte al REPER, afirmă că România este "împinsă de la spate" de istorie, dar Guvernul "tace" la Bruxelles, "nu are propuneri, viziune, idei", iar ţara este "în faliment moral", potrivit Agerpres.

În cadrul Adunării Generale a REPER, Ramona Strugariu a reclamat faptul că România nu este auzită la Bruxelles şi nu are un cuvânt ferm de spus, deoarece Guvernul tace la Bruxelles şi nu are "viziune şi idei".

"Pe noi ne împinge istoria de la spate atunci când ar trebui să devenim mai relevanţi geopolitic, mai puternici economic, mai prezenţi. Ştiţi de ce România nu este auzită la Bruxelles şi nu are un cuvânt ferm de spus despre viitorul Europei? Pentru că Guvernul României tace la Bruxelles. Nu are propuneri, viziune, idei, tace aşa cum o face şi acasă, atunci când vine vorba despre marile transformări digitale sau de pe piaţa muncii, investiţii, reforme, felul în care pregătim economia pentru aceste transformări, schimbările din educaţie care să adapteze România la ritmul accelerat al Europei. Inclusiv Uniunea Europeană are nevoie de această perspectivă, de această dezbatere şi de contribuţii proaspete", a spus Ramona Strugariu.

Ea a vorbit şi de jurnaliştii care sunt "hăituiţi" şi de partidele care fac propagandă din bani publici.

"Nu suntem doar în faliment de viziune şi dezvoltare, suntem şi în faliment moral. Suntem o ţară în care jurnaliştii care deconspiră plagiatori sunt hăituiţi. Aceeaşi ţară în care PSD a cheltuit 20 de milioane de euro în 2 ani pentru 'presă şi propagandă', jumătate din suma alocată de la bugetul de stat, bani direcţionaţi mai ales către site-urile televiziunilor, pentru că nu putea face contracte direct cu televiziunile în afara campaniei. Acelaşi PSD a cheltuit 16.500 de euro pe un articol de 300 de cuvinte în presa austriacă - scrisoarea deschisă a lui Marcel Ciolacu către cancelarul Nehammer, după eşecul Schengen. Dar, spre deosebire de România, măcar în Austria acel articol a fost marcat corect în ziar cu semnul 'Publicitate'. Într-o relaţie politică firească sau măcar existenţa cu alte guverne europene, Marcel Ciolacu punea mâna pe telefon şi îl suna pe cancelarul austriac pentru a-l invita în România, să evalueze progresele. Sau premierul Ciucă putea face acest lucru, cu un interlocutor teoretic egal. Dar nu suntem nici pe departe acolo. Ne cumpărăm o voce în Europa, în timp ce umilim presa acasă", a declarat Strugariu.