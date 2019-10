Rapperul YoungBoy Never Broke Again s-a clasat pe primul loc în Billboard 200, după eliberarea din închisoare

Rapperul YoungBoy Never Broke Again s-a clasat pentru prima dată în fruntea Billboard 200, după ce albumul „AI YoungBoy 2” a fost vândut în Statele Unite, în prima săptămână de la lansare, în 110.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music, scrie news.ro.

Cele 18 piese au înregistrat, în săptămâna încheiată pe 17 octombrie, 144,7 milioane de accesări online. Acest album, continuarea celui lansat în 2017, reprezintă a 12-a prezenţă a rapperului în Billboard 200.

„AI YoungBoy 2” este primul album al rapperului Kentrell DeSean Gaulden (pe numele real), în vârstă de 20 de ani, după ce a fost eliberat din închisoare, în luna august. El a fost implicat într-un incident violent, în luna mai a acestui an, încălcând termenii eliberării condiţionate primite în 2017, când era acuzat de participare la o agresiune cu armă de foc.

Pe locul al doilea în clasamentul american al albumelor s-a clasat Post Malone cu „Hollywood’s Bleeding”, în urcare o poziţie, cu 99.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la debut.

Artista R&B Summer Walker şi „Over It” au coborât un loc, până pe trei, cu 78.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la lansare, iar rapperul DaBaby şi „Kirk” s-au menţinut pe poziţia a patra, cu 55.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de top.

Albumul de debut al rapperului Lil Tjay, „True 2 Myself”, a intrat în top pe locul al cincilea, cu 45.000 de unităţi vândute.

Cântăreaţa Taylor Swift şi „Lover” au coborât un loc, până pe şase, după ce albumul a fost vândut în 44.000 de unităţi în a opta săptămână de top.

Al şaselea album de studio al rapperului Wale, „Wow… That’s Crazy”, a debutat pe poziţia a şaptea în Billboard 200, cu 38.000 de unităţi vândute. Acesta este al patrulea proiect al lui Wale care ajunge în top 10, după „The Album About Nothing” (locul 1, în 2015), „The Gifted” (locul 1, în 2013) şi „Ambition” (locul 2, în 2011).

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We Fall Asleep, Where Do We All Go?” au coborât un loc, până pe opt, cu 34.000 de unităţi vândute în a 29-a săptămână de la debut, rapperul Chris Brown şi „Indigo” s-au clasat pe nouă, în coborâre trei locuri, după ce albumul a fost vândut în 33.000 de unităţi în a 15-a săptămână, iar rapperul Young Thug şi „So Much Fun” s-au menţinut pe poziţia a zecea, cu aproximativ 33.000 de unităţi vândute în a noua săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).