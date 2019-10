Scriitorul și jurnalistul Nick Tosches a murit

Scriitorul și jurnalistul Nick Tosches, autorul biografiilor unor celebrități precum Dean Martin și Jerry Lee Lewis, a murit duminică, la vârsta de 69 de ani, în New York, potrivit Variety, scrie Mediafax.

Până în prezent, nu au fost dezvăluite cauzele care au provocat decesul scriitorului, dar se presupune că acesta a fost bolnav de mai mult timp.

Tosches este cel mai bine cunoscut pentru redactarea a două biografii ale unor personalități din industria muzicală: "Hellfire: The Jerry Lee Lewis Story", din 1982, pe care publicația Rolling Stone a numit-o "cea mai bună biografie rock ‘n’ roll scrisă vreodată", și cartea "Dino: Living High in the Dirty Business of Dreams", despre actorul și muzicianul Dean Martin, lansată în anul 1992. Tosches l-a admirat pe Dean Martin și l-a descris, în biografie, drept o persoană căreia "pur și simplu nu îi pasă".

Printre altele, Nick Tosches a mai scris "Country: The Biggest Music in America", din 1977, și "Unsung Heroes of Rock n’ Roll: The Birth of Rock in the Wild Years Before Elvis", lansată în anul 1984, dar și biografia pugilistului Sonny Liston, "The Devil and Sonny Liston" și pe cea a câtărețului Emmett Miller, "Where Dead Voices Gather".

"Am simțit mereu o afinitate atât pentru lucruri mărețe, cât și pentru cele mărunte. Este așa cum spunea Oscar Wilde «Toți ne aflăm în șanț, dar unii dintre noi privesc stelele». Dacă ne uităm în jur, cei mai mulți oameni sunt prea neghiobi pentru a aparține sacrului sau profanului, în acest punct. Totul este corect din punct de vedere politic, călduros", a declarat Tosches, în anul 2001, pentru publicația Boston Phoenix.

Nick Tosches s-a născut în anul 1949, în statul american New Jersey. "Ah, tatăl meu a avut o carieră interesantă. Era un paznic al unor case burlești, apoi a intrat într-o afacere cu un bar", a declarat acesta pentru publicația Times. Nick a fost autodidact și a învățat limba greacă, latina și italiana medievală, fiind convins că îi sunt necesare pentru înțelegerea corectă a textelor antice. A debutat ca scriitor pentru publicații precum Creem și Rolling Stone. "Nu am luat niciodată în serios treaba asta. Ceea ce am făcut nu știu dacă se poate numi critică sau jurnalism", a declarat acesta.

La începutul anilor 2000, scriitorul și jurnalistul Nick Tosches și-a piratat biografia online, spunând că va muri în anul 2021, pentru că atunci "va fi comemorarea decesului lui Dante (în 1321); are foarte mult sens".