Rareş Bogdan, reacţie dură după ce Năstase a afirmat că Iohannis 'a supt serios de la PSD': 'Revine cu tupeu și se transformă în lup moralist'

Europarlamentarul Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, reacţionează dur la acuzaţiile lansate de Adrian Năstase la adresa lui Klaus Iohannis. După ce Năstase l-a acuzat pe Iohannis de ipocrizie şi a afirmat că "a supt serios de la PSD", Rareş Bogdan îl numeşte pe fostul premier "lup moralist" şi susţine că acesta nu are autoritate morală.

"Dl./ Tov. Prof A Nastase care a făcut și un curs post-doctoral la universitatea Rahova revine cu tupeu și se transformă în lup moralist. De fapt dânsul are și școala nomenclaturii cumuniste din familia care pentru marii români folosea termenul de “bandiți” când se vorbea despre Brătianu, Maniu, Mihalache, etc. In specialitatea dânsului de drept internațional cred că se pricepe și nu îl contrazic, dar mai mult... NU are nicio autoritate morală. Punct! Poate ne Răspunde ce s-a ales de marea lui “realizare” autostrada Transilvania sau de ce familia dânsului caută să fie mereu protejața în instituții ale statului bine plătite și nu se angajează la o multinațională sau poate o să ne răspundă de ce au luat românii calea pribegiei în timpul guvernării iresponsabile psd-Năstase și de unde averea imensă încă nejustificată a domniei sale? Apropos de avere: dle/tov. profesor Năstase, dacă tot vă preocupați de alții, să nu uitați să vă faceți timp și să mai dați câte o pomană pentru sufletul Mătușei Tamara!!!", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Adrian Năstase, fost președinte al PSD și fost premier social - democrat, îl acuză pe Klaus Iohannis de ipocrizie. După ce în spațiul public a apărut informația că Iohannis a semnat un protocol de colaborare cu PSD, în 2009, Adrian Năstase susține că Iohannis a primit bani de la PSD pentru multe proiecte pe vremea când era primar. Detalii AICI!