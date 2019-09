RĂSTURNARE DE SITUAȚIE: Dăncilă o FELICITĂ pe Kovesi și spune că nu e clar cum a votat ambasadorul României

Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca inca nu este clar cum a votat reprezentantul Romaniei in cazul numirii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european, dupa ce cateva ore mai devreme a zis ca a votat contra.

„Este un vot majoritar, din 22 au fost 17 voturi pentru. Majoritatea trebuie respectata”, a zis premierul. Intrebată cu cum a votat reprezentantul României la UE, ambasadorul Luminiţa Odobescu, Dancila a zis: 'Este o informatie inca neverificata. Vom vedea apoi cum a votat. Nu am reusit inca sa vorbesc cu ea', a zis Dancila. La Radio Europa Liberala, premierul spusese in urma cu cateva ore, intrebata cum a votat Odobescu: "Aşa cum am spus, împotrivă". Premierul a precizat că nu știe dacă președintele Klaus Iohannis a sunat-o pe Luminița Odobescu, pentru a-i cere să voteze pentru fostul procuror-șef DNA.

Intrebata daca o sa o felicite pe Kovesi, Dancila a zis joi: `Felicit orice om care obtine un rezultat'. 'Sper sa nu afecteze imaginea Romaniei, dar sunt mai mult acuzatii, dosare deschise, daca unul din dosare devine realitate sau are influente asupra imaginii, pe plan extern reprezinta Romania si imaginea Romaniei poate fi afectata', a mai zis Dancila.

'Eu am spus că este bine ca să lămurească toate aceste lucruri pentru că și încrederea pe plan extern este mult mai mare. Nu am spus că este vinovată sau nu este vinovată pentru că acest lucru nu pot să-l hotărăsc eu, judecătorii sunt cei care fac judecăți. Este opinia fiecărei țări. După cum știți, am lucrat 9 ani la Bruxelles. Nu se discută opinia fiecărei țări la Bruxelles. Este opinia fiecărui stat. Eu cred că trebuia să puneți această întrebare celor care s-au poziționat de fiecare dată împotriva României. Haideți să luăm rezoluția împotriva României, semnată de eurodeputați PNL. Sunt lucruri care afectează imaginea României. Asta a fost opinia noastră, cum a respectat opinia celorlalte țări, și această opinie trebuie respectată. Să ne amintim când a fost desemnat domnul Tusk și Polonia nu a susținut această candidatură", a spus premierul.

Citește și: PRIMA REACȚIE din Guvern după votul pro-Kovesi: Sfetnic al lui Dăncilă acuză jocuri fără precedent în Uniunea Europeană .