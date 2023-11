Răsturnare de situație! Oana, fiica Elenei Lasconi, revine cu un nou mesaj video: Declarația e plină de regrete / Video

Răsturnare de situație! Oana, fiica Elenei Lasconi, revine cu un nou mesaj video: Declarația a plină de regrete

Oana Lasconi, fiica primarului din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a revenit cu un mesaj pe Instagram în care afirmă că regretă ”felul” în care a făcut declarația de sâmbătă, referitoare la mama sa, care a provocat un scandal.

Este vorba despre mesajul în care a spus că este ”absolut dezgustată, dezamăgită și șocată”, în calitate de membru al comunității LGBTQ+ de declarația mamei sale, care a spus că a votat «DA» pentru modificarea Constituției la referendumul pentru familie.

”Regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă, nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine, dar o lecție pe care vă jur că am învățat-o. Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar, și anume că avem foarte, foarte mult de muncă. Homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet, înseamnă și dezaprobare, o discriminare.” - a transmis Oana Lasconi, miercuri, pe rețeaua socială.

În continuare, ea a respins speculațiile apărute în media și pe internet, potrivit cărora ar intenționa să intre în politică

”Unii au spus că am folosit astea drept lampă de rampă de lansare în politică. Permiteți-mi să vă liniștesc, politica din România este mult prea struțo-cămilă, ca să am eu ce să caut în ea. Din punct de vedere ideologic, mi se pare un haos” - spune Oana Lasconi în mesajul postat pe contul său de Instagram, potrivit stirileprotv.ro.

”Îmi doresc să oprim acest scandal, să-l încheiem și să pornim un dialog. Haideți să fim mai buni și mai toleranți astăzi, să ne respectăm. Dar vă rog frumos, vă rog din toată inima să înțelegeți că o părere nu poate fi sinonimă cu un vot pentru îngrădirea unor drepturi. E foarte important să putem să pornim dintr-o zonă comună. Dar părerile sunt cu totul altceva. Haideți să ne respectăm astăzi și să începem să visăm la o Românie mai bună din toate punctele de vedere, la oameni mai fericiți, la un trai mai bun”. - a mai adăugat ea.

Mesajul Oanei vine la scurt timp după ce mama sa, Elena Lasconi le-ar fi transmis colegilor din USR - potrivit unor surse citate de News.ro - că vrea să plece la Paris să stea de vorbă cu fiica sa.

”Înainte de funcţii, care vin şi pleacă, fiica mea este şi va rămâne fiica mea cât o să trăiesc. O iubesc indiferent ce o să spună sau o să facă.” - ar fi afirmat Elena Lasconi, potrivit surselor citate.