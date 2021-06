RAZĂ DE SPERANȚĂ pentru Liviu Dragnea - CAB desființează decizia definitivă privind continuarea executării pedepsei și trimite cazul la T Giurgiu

Curtea de Apel București a stabilit, luni, desființarea deciziei definitive prin care s-a respins cerere de liberare condiționată a lui Liviu Dragnea, și rejudecarea cazului în faza contestației la Tribunalul Giurgiu.

Decizia de luni este definitivă astfel că decizia prin care Tribunalul București a stabilit ca Dragnea să continue executarea pedepsei definitive va fi desiințată.

„Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Dragnea Liviu Nicolae cu privire la dosarul nr.7901/302/2021. În baza art.74 alin.2 Cod proc.penală dispune strămutarea judecării contesta?iilor formulate de către petentul Dragnea Liviu-Nicolae ?i de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie împotriva Sentin?ei penale nr.1025 pronun?ată la data de 27.04.2021 de către Judecătoria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr.7901/302/2021 de la Tribunalul Bucureşti la Tribunalul Giurgiu.

În baza art.74 alin.5 Cod proc.penală desfiinţează Decizia penală nr.529 din data de 27.05.2021 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr.7901/302/2021.

În temeiul art.74 alin.4 Cod proc.penală înştiinţează Tribunalul Bucure?ti ?i Tribunalul Giurgiu despre admiterea cererii de strămutare. În baza art.275 alin.3 Cod proc.penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 iunie 2021.”, se arată în minuta deciziei privind strămutarea cazului.

Curtea de Apel București a reluat, luni, dezbaterile în cazul dosarului de strămutare prin care Liviu Dragnea cere mutarea la o altă instanță decât Tribunalul București a dosarului de eliberarea condiționat, dosar deja închis prin decizie definitivă.

Concret, Liviu Dragnea a cerut înainte de judecarea la Tribunalul București a contestației sale împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 5 privind eliberarea sa condiționată, strămutarea acțiunii de la acea instanță la un alt tribunal din țară.

La momentul judecării cererii de strămutare avocata lui Liviu Dragnea a lipsit din motive medicale obiective, iar instanța a stabilit un nou termen de judecată pentru cererea de strămutare.

Nu la fel a făcut și Tribunalul București care a judecat imediat, după amânarea cererii de strămutare de la CAB, și respins definitiv contestația lui Liviu Dragnea la decizia JS5, care stabilea ca acesta să continue executarea pedepsei definitive de 3 ani și jumătate pentru fapte de mare corupție.

La termen...

La termenul de luni al dosarului de strămutare avocata lui Liviu Dragnea a explicat judecătorilor Curții că există doi judecători la Tribunalul Bucureștin ce nu ar fi fost imparțiali în privința clientului ei.

„Domnul Dragnea a fost judecat de un tribunal cu doi judecatori care nu au fost impartiali. Aveti toate documentele la dosar si o sa vedeti ca nu este pentru prima data cand Tribunalul nu este impartial.

În dec 2019 a semnat cererea de aparare a sistemului judiciar o doamna judecator. La fel s-a intamplat si acum. Impartialitatea ar putea fi afectata.

Asadar, primul magistrat a formulat declaratie de abtinere, s a admis, iar al doilea magistrat a facut si el cerere de abtinere si i a fost respinsa. Doamna presedinta, s-a pus o presiune mare pe magistrati, inclusiv presiune mediatica dupa ce domnul Dragnea a depus cererea de eliberare conditionata, cerere depusa dupa obtinerea avizului pozitiv din partea penitenciarului Rahova”, a explicat avocata Flavia Teodosiu.

Apărarea lui Dragnea cu tunul pe magistrații TB

„Judecatorii trebuie sa fie impartiali si corecti. Voi invoca aspectele care stau la baza determinarii sustinerii cererii de stramutare.

Purice Cristian si Claudiu Horban, cei doi judecatori de la Tribunal care i-au respins lui Dragnea sunt semnatari ai forumului judecatorilor din Romania si aveau obligatia de a depune declaratia de abtinere.

Nu s-a intamplat asa. In cadrului ultimului cuvant, Dragnea a fost intrebat de presedintele daca a inteles pedepasa si si-a insusit vinovatia”, a mai spus Teodosiu.

Procurorul DNA îl vrea pe Dragnea după gratii

Magistratul de la DNA a punctat n cazul abținerilor magistraților de la Tribunal. „Sa respingeti stramutarea. Nu trebuie luata in considerare referirea la Codul Civil. Inscrisurile de la dosar arata ca s au depus probe referitoare la declaratiile de abtinere pentru ca nu duc la o concluzie referitor la impartialitatea judecatorilor, una a fost admisa, alta respinsa, astfel că nu exista o hotarate la unison a judecătorilor TB. Nu e vb de ceva colectiv impotriva lui Dragnea. Cererile de abtinere au avut la baza tocmai ca s au semnat cererile in cauza. In afara de cei 2, au mai fost 700 de jud, prin urmare, aceasta cerere a fost exercitata de 700 de magistrati din Romania pentru ca au semnat cam atatia acel memorandum. Memoriul formului asociatiei judecătorilor e o scrisoare publica care nu arunca nicio impartialitate impotriva sa. Au fost 2.000 de magistrați de la toate instanțele si asta nu inseamna ca toti de la Tribunal sunt impartiali. Presiunea mediatică e un lucru de necontestat. La scoala se antreneaza judecătorii care sa faca fata presei, acestei presiuni mediatice. Asta nu inseamna ca toti tb sa se abtina. Cainele de paza al democratiei isi face datoria de fiecare data!”, a arătat magistratul Direcției. De la Tele-vorbitor... „Mi am dorit si imi doresc sa am parte de un proces corect, echitabil. Daca sunt doar trei judecători care au semnat, ma fortez mult sa cred in coincidenta dar mi e greu. Am suspiciuni mai grave mai ales din punct de vedere politic in privinta unor magistrati”, a încheiat la final de proces Liviu Dragnea.

În motivarea deciziei de la JS5 magistratul nota că instanţa nu şi-a format convingerea că Liviu Dragnea a dat dovezi temeinice de îndreptare.

“Instanţa apreciază că scopul pedepsei nu poate fi atins la acest moment prin liberarea petentului. Astfel, raportat la funcţia de exemplaritate a pedepsei, fiecare cetăţean trebuie să fie conştient de consecinţele la care s-ar expune în cazul încălcării legii penale

Eliberarea petentului, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat – normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus.

Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale”, a scris magistratul în motivarea sa.

Liviu Dragnea se află încarcerat în penitenciarul Rahova din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru fapte de corupție legate de angajarea fictivă și menținerea a două angajate la DGASPC Teleorman deși în realitate cele două lucrau pentru PSD local.

