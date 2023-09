Război pe Facebook între Nicușor Dan și Ciprian Ciucu: Apropo, tot in Ghencea veniți sa votați?

Între primarul Capitalei, Nicușor Dan și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, relațiile sunt foarte încordate, iar un nou episod din acest război a avut loc pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan a avut o postare prin care a anunțat faptul că se construiesc 50 de stații noi de încărcare pentru mașinile electrice.

Când a văzut harta locurilor unde vor fi amplasate, Ciprian Ciucu l-a întrebat pe Nicușor Dan cum de nu se construiește nicio stație în Sectorul 6 al Capitalei.

"Nimic in #Sectorul6, uh? Apropo, tot in Ghencea veniți sa votați? Acolo aveți buletinul, in Sectorul 6... Ce le veți spune oamenilor?" a întrebat Ciprian Ciucu.

Nicușor Dan anunță 50 de stații noi

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă, joi, că 50 de staţii de încărcare pentru maşinile electrice, cu câte două puncte de reîncărcare, vor fi montate pe 11 amplasamente din Bucureşti.

”Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat astăzi proiectul de hotărâre privind Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Bucureşti»”, a scris, joi, pe Facebook, Nicuşor Dan, conform news.ro.

Primarul precizează că, în Sectorul 1, vor fi amplasate 6 staţii la Gara Băneasa (Esplanda Gării Băneasa şi strada Tipografilor), una în zona parcării Piaţa Victoriei (spre Buzeşti), 6 la Expoziţiei (în zona World Trade Center), alte 6 la Nicolae Caranfil (strada Nicolae Caranfil).

”În Sectorul 2, vor fi câte 6 amplasamente pe Chiristigiilor (strada Chiristigiilor), Bucur Obor (strada Halele Obor), Pantelimon 1S (şoseaua Morarilor – şoseaua Vergului). În Sectorul 4 va fi o staţie pe Văcăreşti (Calea Văcăreşti – Arhivele Statului, spre strada Mărţişor). În Sectorul 5 vor fi amplasate 5 staţii pe Bulevardul Unirii, 3 la Marriott (Calea 13 Septembrie – zona Piaţa Arsenalului)”, a mai transmis primarul.

Acesta a explicat că alte 4 staţii vor fi pentru sectoarele 4 şi 5 – pe Bd. Libertăţii – Splai Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite.