Război total în USR! Cioloș îl atacă pe Drulă: 'Nu e suficient să faci opoziţie doar ieşind la atac'

Preşedintele demisionar al USR, Dacian Cioloş a recunoscut, marţi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, că a primit mesaje de la unii colegi care i-au cerut să refacă PLUS, el răspunzându-le că îşi doreşte să rămână unit partidul. ”Cred că se mai poate salva, dar nu depinde de mine”, a mai afirmat Cioloş, precizând că trebuie rezolvate nişte lucruri în USR. El s-a referit şi la anunţul lui Cătălin Drulă, că USR va începe să facă Opoziţie pe bune. ”Dacă Drulă crede că preşedintele face opoziţie, se înşeală. Nu aşa se face opoziţie”, a spus Cioloş, relatează News.ro.

Despre riscul să se rupă partidul în cele două partide iniţiale, PLUS şi USR, în contextul majorităţii pro-USR din Biroul Politic, Dacian Cioloş a spus că ”este o tensiune în partid, şi din motivul ăsta”.

”Eu nu doresc să se întâmple lucrul ăsta şi nu incit, nu încurajez pe nimeni să facă lucrul acesta, dar pentru ca lucrul acesta să nu se întâmple, trebuie rezolvate nişte lucruri în partid”, a spus Cioloş.

Întrebat dacă a primit mesaje de la parlamentarii PLUS, care i-au spus să refacă partidul PLUS, Dacian Cioloş a răspuns: ”Da!”Fostul lider USR a spus că le-a transmis faptul că, ”din punctul lui de vedere, câtă vreme putem consolida partidul, el a fost un susţinător al fuziunii şi şi-ar dori în continuare să aibă un astfel de partid”.

”Dacă nu reuşim până în toamnă, eu aşa îmi dau, un termen, să depăşim fracţia asta PLUS-USR, cu sau fără Cioloş, Barna, Drulă, dacă nu reuşim cu toţii, împreună, cineva care îşi imaginează că o să ia la la bucată câţiva membri din fostul PLUS, că nu a vorba doar de fostul PLUS, sunt şi colegi din fostul USR care au o altă viziune şi care, dacă s-ar rupe partidul, ar pleca, ca să fim oneşti. Deci nu e doar o fracţie PLUS-USR, ca să se agaţe cei din PLUS de mine, eu nu am fost votat doar de PLUS”, a comentat fostul lider USR.

Cioloş a mai arătat că îşi doreşte să rămână unit partidul.

”Cred că se mai poate salva, dar nu depinde de mine. Nu am cum să garantez eu”, a mai afirmat el, precizând că probemele nu sunt aşa de simple şi nu se rezolvă prin atragerea unuia sau altuia din nemulţumiţi.

Dacian Cioloş a mai spus: ”Nu ştiu, dacă până în decembrie 2022 încă rămâne falia asta PLUS-USR nu ştiu ce vor face unii din fostul PLUS, unii din USR, dar partidul nu va arăta bine. Nu dau dead-line-uri, nu am niciun plan secret, nu e vorba de un termen pe care să îl dau eu subtil, am spus exact ce cred”, a mai precizat el.

Dacian Cioloş şi-a anunţat, luni, oficial demisia din funcţia de preşedinte al USR.

"Atâta vreme cât nu am avut în Biroul Naţional susţinere pentru acest plan am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia (...) Credinţa mea e că USR e în continuare o alternativă politică pe scena politică din România, o alternativă la extremism", a spus el.

Despre afirmaţia lui Cătălin Drulă, că începând de astăzi, USR va face Opoziţie pe bune, Cioloş a spus: ”Dacă Drulă crede că preşedintele face opoziţie, se înşeală. Nu aşa se face opoziţie. Eu personal, cred că nu e suficient să faci opoziţie doar ieşind la atac”.