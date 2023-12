Războiul din Orient produce o victimă neașteptată: gigantul Zara este lovit din toate părțile

Grupul Inditex, care deţine Zara, a declarat că schimbarea face parte din procedura normală de reîmprospătare a conţinutului. Nu a comentat apelurile de boicot, dar a spus că colecţia ”Atelier” a fost concepută în iulie, iar fotografiile au fost făcute în septembrie.

Războiul dintre Israel şi Hamas a început după 7 octombrie.

Contul de Instagram al Zara a atras zeci de mii de comentarii postate despre fotografii, multe cu steaguri palestiniene, în timp ce ”#BoycottZara” a fost în tendinţe pe platforma de mesagerie X.

Într-una dintre fotografii este pozat un model purtând un manechin învelit în alb, în alta un bust stă pe podea, iar alta prezintă un manechin fără braţe.

Criticii au spus că seamănă cu fotografii cu cadavrele în giulgiuri albe din Gaza.

Zara a declarat la lansarea colecţiei pe 7 decembrie că a fost inspirată de croitoria bărbătească din secolele trecute.

Fotografiile par să arate un studio de artist cu scări, materiale de ambalare, lăzi de lemn şi macarale şi asistenţi care poartă salopete.

Reacţia evidenţiază o sensibilitate sporită cu care se confruntă brandurile internaţionale, pe măsură ce luptele în Gaza se intensifică şi apelurile pentru boicotarea companiilor cresc.

CEO-ul Web Summit a demisionat în octombrie, după comentariile pe care le-a făcut cu privire la conflictul Israel-Hamas.

Fotografiile, care au apărut luni dimineaţă pe pagina principală a magazinului online Zara, nu mai erau vizibile pe site sau în aplicaţia acestuia până la 1230 GMT.

Un link de pe site-ul web din Marea Britanie către Zara Atelier a condus la o pagină care prezintă colecţia de anul trecut.

Colecţia, formată din şase jachete, este una dintre cele mai scumpe de la Zara, cu preţuri de la 229 de dolari pentru un blazer de lână gri cu mâneci groase din tricot, până la 799 de dolari pentru o jachetă de piele cu împânzire.

Nu este prima dată când o campanie de publicitate a adus un brand de modă într-o controversă.

Grupul francez de lux Kering a înfiinţat anul trecut o poziţie la nivel de grup pentru a supraveghea siguranţa mărcii, după ce imaginile publicitare de la marca sa Balenciaga, cu copii, au stârnit o reacţie care a afectat vânzările.

Dolce & Gabbana a fost scos de pe site-urile de comerţ electronic din China în 2018, după o campanie care arăta modele care încearcă să mănânce mâncare tipic italiană cu beţişoare, imagini calificate drept rasiste de celebrităţile locale şi de reţelele sociale.

Anul trecut, Zara a fost criticată de palestinieni şi israelieni, după ce şeful francizei locale a retailerului din Israel a găzduit un eveniment de campanie pentru un politician ultranaţionalist.

ZARA recent campaign exploiting a genocide & commodifying Palestine pain for profit is disgusting

Shame on you brand @ZARA for stooping so low prioritizing greed over humanity & pretending it was harmless

Deleting posts afterward magnifies awareness of harm????????#BoycottZara#Boy pic.twitter.com/ceDW1WUPXg