Răzvan Marin - Am reuşit să ne unim şi am arătat cu totul altceva, asta e adevărata faţă a naţionalei

Jucătorul echipei naţionale de fotbal a României, Răzvan Marin, a afirmat la finalul partidei cu Finlanda, din Liga Naţiunilor, scor 1-0, că "tricolorii" au reuşit să se unească la acest meci şi că au arătat cu totul altfel faţă de primele două partide pierdute, cu Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina.

"Este o victorie meritată. Am arătat cu totul şi cu totul altceva şi ca o consecinţă a jocului am ieşit victorioşi. Bineînţeles că s-a schimbat atmosfera în vestiar după victorie, e normal să fie aşa. Veneam după două meciuri pierdute, important este că am reuşit să ne unim şi am arătat cu totul şi cu totul altceva. Pentru meciul cu Muntenegru cred că nimeni nu a găsit o explicaţie până momentul de faţă, iar la meciul cu Bosnia cred că am început noi prost. Dar per total cred că am controlat acel meci, ocaziile mari au fost de partea noastră, dar nu am reuşit să înscriem şi până la urmă ei au marcat şi au câştigat. Dar azi a fost cu totul altceva. După părerea mea, adevărata faţă a naţionalei este cea din seara asta", a spus Marin.El a precizat că un rol important îl are şi selecţionerul Edward Iordănescu prin optimismul pe care îl arată: "Normal că încearcă domnul Iordănescu să ne schimbe mentalitatea şi toate aspectele. Cred că şi înainte s-a încercat. Mister este tot timpul pozitiv, ne încurajează, are încredere în noi şi până la urmă cred că o scoatem la capăt, pentru că noi intrăm pe teren".Răzvan Marin s-a arătat încântat de suportul venit din partea fanilor care i-au susţinut pe "tricolori" tot timpul meciului, spunând că niciodată nu au fost mai apropiaţi."Suporterii au făcut astăzi o atmosferă senzaţională şi ne-au încurajat pe toată durata meciului, au arătat că sunt alături de noi. Şi bineînţeles că şi noi, prin jocul nostru, i-am bucurat. Eu sunt de vreo cinci ani la echipa naţională şi în puţine meciuri am simţit că sunt alături de noi atât de mult. Eu aici stau, la cinci minute de stadion, mă simt ca acasă, să spun aşa. Cu Muntenegru ne dorim din nou o victorie. Şi sperăm să îi facem fericiţi pe suporteri din nou", a mai spus Marin.Echipa naţională de fotbal a României a obţinut prima sa victorie în actuala ediţie a Ligii Naţiunilor, 1-0 (1-0) cu reprezentativa Finlandei, sâmbătă seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, în Grupa a 3-a a Ligii B.Aceasta este prima victorie din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu, după un egal şi trei eşecuri.La primul meci al naţionalei pe noul Stadion Giuleşti, golul victoriei a fost marcat de fundaşul stânga Nicuşor Bancu (30).România venea după eşecuri în primele două meciuri din grupă, 0-2 cu Muntenegru şi 0-1 cu Bosnia, ambele în deplasare. În următorul meci, programat tot pe Giuleşti, România va întâlni marţi selecţionata Muntenegrului.