Reacția liderului PSD Timiș după ce un primar i-a cerut demisia lui Dragnea: 'Partidul este democratic'

Președintele interimar al PSD Timiș, Călin Dobra, consideră că declarația primarului din orașul Jebel demonstrează faptul că “partidul este democratic”. Un alt lider PSD se întreabă când a mințit primarul, în 2016 când era disperat să-l primească pe Dragnea sau acum, când ”e năpădit de principii”.

Președintele interimar al PSD Timiș, Călin Dobra, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, cu privire la declarația primarului din Jebel, Sabin Bociu, care a scris pe Facebook că Liviu Dragnea “trebuie să plece de la conducerea partidului și a țării”, că în acest fel se demonstrează că PSD este un partid democratic.

“Încă o dată se demonstrează că partidul, PSD-ul, este un partid plin și democratic. Este dreptul dumnealui. Noi în cadrul partidului am avut un Comitet Executiv Județean, unde s-a analizat situația, ca de obicei, și s-a stabilit foarte clar o singură prioritate: unitatea în cadrul partidului, susținerea implementării mai departe a programului de guvernare și, bineînțeles, a proiectelor județene”, a afirmat Călin Dobra.

Întrebat dacă primarul din Jebel riscă să fie sancționat, președintele interimar al PSD Timiș a răspuns că “nu se discută asta”.

Declarația primarului din orașul Jebel a fost comentată și de secretarul general al PSD Timiș, Adrian Negoiță, care a scris, luni, pe Facebook, că în urmă cu doi ani, când Liviu Dragnea a vizitat județul Timiș, Sabin Bociu ar fi fost “disperat” să-l primească în comună pe liderul PSD.

“31.05.2016 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, vizitează comuna Jebel. Cu această ocazie primarul Sabin Bociu face următoarea declarație în fața cetățenilor din localitate: «Este o onoare pentru noi, pentru localitatea noastră, să avem alături o personalitate ca domnul Liviu Dragnea, care ne-a fost întotdeauna alături și fiți convinși că ne va fi alături și în continuare...», a spus primarul comunei Jebel, Sabin Bociu. În calitate de secretar executiv al PSD Timiș am o întrebare retorică: când a mințit dl. Bociu, când era disperat să îl primească pe Liviu Dragnea în comună sau mai nou când s-a trezit năpădit de principii și valori?”, a scris Adrian Negoiță, pe rețeaua de socializare.

Primarul orașului Jebel, din județul Timiș, Sabin Bociu, a postat, luni dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care solicită demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, după ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare.

“Sunt membru al Partidului Social-Democrat de 20 de ani, cred în valorile stângii, dar nu mă alătur grupului de sinucigași politici și dezavuez deciziile CExN! Trăiesc cu speranța că sunt mulți colegi ce gândesc la fel ca mine și că PSD va realiza că Liviu Dragnea trebuie să plece de la conducerea partidului și a țării, iar PSD, în plenitudinea sa, să se apropie din nou de idealurile românilor”, a scris Sabin Bociu, care este și vicepreședinte al PSD Timiș, pe rețeaua de socializare.

Sabin Bociu a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că situația actuală aduce mari prejudicii de imagine PSD-ului, motiv pentru care Liviu Dragnea ar trebui să facă un pas în lateral.

“Eu am o altă părere și consider că e dreptul meu să mi-o expun, deși dețin o funcție în PSD, filiala Timiș, de vicepreședinte. Este părerea mea și am ținut să mi-o expun pentru că am rămas surprins că nimeni din partid nu spune nimic, este aproape imposibil ca din atâția oameni, cineva să nu aibă o altă părere. Consider că, într-adevăr, situația actuală aduce mari prejudicii de imagine partidului. Poate că un pas lateral ar fi necesar în condițiile actuale. E normal să existe o prezumție de nevinovăție, dar suntem în politică, nu mai aștepți o a doua sentință. Ar fi normal și firesc pentru binele partidului ca domnul Dragnea să facă un pas lateral. Domnul Dragnea este președintele nostru, cu toată stima, dar la un moment dat trebuie să înțeleagă că interesul partidului primează față de, eu știu, un interes personal. Sunt membru de 20 de ani în acest partid și mă consider loial. Poate alții gândesc la fel, dar nu au curajul să spună”, a afirmat Sabin Bociu.