Reacție de la Bruxelles la plângerea penală a lui Ludovic Orban: 'Plângerea dumnealui ar trebui să fie o plângere de milă la adresa sa și a partidului'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iaşi, că a depus, în "calitate de cetăţean al României", o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea.

De la Bruxelles, Andi Cristea, europarlamentar PSD, îl ironizează pe Orban pentru gestul său. ”Ar trebui sa fie o plangere de mila la adresa sa si a partidului, despre starea in care se afla, fiind departe de ideea de alternativa”, spune Cristea.

”Domnul Orban foloseste cuvinte prea dure pentru o realitate de care se tine departe cat poate de mult: cea a seriozitatii in treburi de stat. Probabil doreste sa isi faca avant, ca in poza, ca sa se ridice si dumnealui si PNL peste 20 la suta. Plangerea dumnealui ar trebui sa fie o plangere de mila la adresa sa si a partidului, despre starea in care se afla, fiind departe de ideea de alternativa. Tradare a fost ceea ce s-a intamplat cand au a fost la guvernare in 1996-2000 si a fost dezastru economic - aia da inflatie masiva!, si cand "jumatatea lor organizata", PDL, a taiat, 2010-2012 salariile si pensiile romanilor. Da, PSD e "vinovat": e vinovat ca ii pasa de oameni, e vinovat ca vrea ca romanii sa traiasca mai bine si tara sa fie jucatoare in plan international! In rest, e bine ca PNL descopera politica externa, acum isi da seama poate ca nu are una nici interna, nici externa.”, e mesajul europarlamentarului Andi Cristea.

Liderul liberal a precizat că aceste fapte sunt legate de "pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întâmplat după" adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Liderul PNL o acuză pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare, prezentarea cu rea credinţă de informaţii preşedintelui României, uzurparea funcţiei şi divulgarea de informaţii secrete de stat.

Plângerea îl vizează şi pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru divulgarea de informaţii secrete de stat.