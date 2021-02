Rebelii houthi au atacat cu drone Riadul chiar în timpul curselor de Formula E la care asista prințul moșternitor Mohammed bin Salman

Mai multe explozii au zguduit capitala Arabiei Saudite, Riad, sâmbătă, televiziunea de stat raportând eşecul unui atac cu rachete balistice lansat de rebelii din Yemenul vecin, notează AFP preluat de agerpres.

Rebelii houthi, susţinuţi de Iran în conflictul din Yemen, şi-au înmulţit atacurile împotriva Arabiei Saudite, aflată în fruntea unei coaliţii militare care sprijină guvernul yemenit.



Forţele de apărare aeriană saudite au contracarat "atacul cu rachete balistice efectuat de houthi" împotriva capitalei saudite Riad, a indicat coaliţia militară, citată de televiziunea Al Ekhbariya, fără a preciza numărul de rachete interceptate.



Corespondenţi ai agenţiei France Presse şi locuitori ai Riadului au auzit mai multe explozii puternice.



Potrivit coaliţiei, au fost interceptate, de asemenea, patru drone lansate de rebelii houthi împotriva sudului Arabiei Saudite.



Aceste atacuri nu au fost revendicate deocamdată.



Ele au avut loc în timp Arabia Saudită găzduieşte campionatul de Formula E la periferia capitalei Riad, la care a asistat prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, potrivit presei de stat.



În Yemen, rebelii houthi duc o ofensivă crâncenă în încercarea de a prelua controlul asupra provinciei petroliere Marib, ultima bastion loialist din nordul ţării.



Rebelii controlează o mare parte din nord, inclusiv capitala Sanaa.



Miliţiile houthi şi-au intensificat atacurile împotriva regatului saudit, în ciuda abordării noii administraţii americane a preşedintelui Joe Biden care a decis să-i scoată pe aceşti rebeli din lista neagră a "organizaţiilor teroriste".

A Video that reveals The coalition's destruction of a ballistic attack by the Houthi militia towards #Riyadh pic.twitter.com/bIFtlaSDEB