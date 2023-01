Recorduri peste recorduri la Bursa de Valori Bucuresti

Noi recorduri la Bursa de Valori Bucuresti in 2022. Valoarea totala de tranzactionare depaseste in premiera 24 miliarde lei cu un maxim istoric de 1.67 milioane tranzactii si peste 128.000 de investitori sunt prezenti pe piata de capital, susțin reprezentanții BVB pe site-ul propriu.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins un nou record in 2022 in ceea ce priveste valoarea totala de tranzactionare inregistrata pe toate pietele cu toate tipurile de instrumente financiare dupa ce tranzactiile totale au depasit 24 miliarde lei.

Lichiditatea medie zilnica a atins un nou maxim: 95,6 milioane lei, +11% fata de 2021.

Investitorii prezenti la BVB au realizat in 2022 un nou record al numarului de tranzactii cu toate tipurile de instrumente financiare: peste 1,67 milioane de tranzactii.

In 2022, au fost realizate 42 de runde de finantare in valoare totala de 1,9 miliarde euro.

Numarul investitorilor a ajuns la finalul trimestrului 3 al anului anterior la peste 128.000, maxim absolut pentru piata de capital romaneasca.

Actiunea BVB a crescut cu 40%, cea mai buna evolutie din indicele BET, reflectand rezultatele demersurilor din ultimii ani pentru eficientizarea pietei de capital. Radu Hanga, Presedinte BVB: Anul 2022 a fost un adevarat carusel pentru pietele de capital internationale, care au fost marcate de volatilitate accentuata.

Dupa o perioada foarte lunga caracterizata prin politici monetare relaxate, presiunile inflationiste au determinat demararea unui ciclu de crestere agresiva a dobanzilor la nivel global.

Ceea ce a fost remarcabil in 2022 este ca rundele de finantare prin piata de capital au continuat: 42 de runde de finantare in valoare totala de 1,9 miliarde euro au fost derulate prin sistemele bursei intr-un singur an.

Listarile anuntate ale Hidroelectrica si Salrom, aprobate de Statul Roman si unde Fondul Proprietatea va fi cel care va vinde din participatiile sale, pot fi un catalizator pentru accelerarea ritmului listarilor la BVB si promovarea Romaniei in randul pietelor emergente de catre furnizorul global de indici MSCI. Adrian Tanase, CEO BVB: Intr-un an complicat pentru toate pietele de capital, la bursa romaneasca am avut recorduri pe 3 paliere de lichiditate.

Demersurile noastre pentru imbunatatirea semnificativa a lichiditatii, mai ales pe zona de actiuni, vor continua intr-un mod sustinut, eforturile din ultimii ani fiind reflectate si prin evolutia actiunii BVB, care anul trecut a inregistrat cea mai buna performanta din indicele BET: +42% incluzand dividendele.

Listarea Hidroelectrica si Contrapartea Centrala sunt elementele-fanion pe care le asteptam in piata de capital in 2023 si credem ca, impreuna, aceste elemente pot contribui pe termen mediu si lung la dublarea lichiditatii pietei.

Estimam ca putem ajunge la 500.000 de investitori in urmatorii 2-3 ani, dupa ce la finalulul trimestrului 3 al anului trecut am ajuns la un record de 128.000 de investitori. Piata de capital din Romania a reusit sa atinga noi recorduri pe trei paliere de lichiditate dupa un an 2022 marcat de volatilitate si incertitudini, inregistrand noi maxime la nivelul valorii totale de tranzactionare, lichiditatii medii zilnice si numarului de tranzactii.

Astfel, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins un nou record in 2022 in ceea ce priveste valoarea totala de tranzactionare realizata pe toate pietele cu toate tipurile de instrumente financiare dupa ce tranzactiile totale au depasit 24 miliarde lei, in crestere cu 11% fata de nivelul din 2021, cand aceasta valoare era de 21,6 miliarde lei. Pe segmentul de actiuni, anul trecut au fost realizate tranzactii totale de aproape 13,5 miliarde lei.

In 2022, la BVB au avut loc 251 de sedinte de tranzactionare, iar acest lucru s-a tradus printr-o lichiditate medie zilnica de tranzactionare pentru toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piata Reglementata (PR) si Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) de 95,6 milioane lei. Este un nou record stabilit la BVB pentru acest indicator de lichiditate, unde cresterea a fost de 11% comparativ cu 2021.

Investitorii au realizat in 2022 un nou record in ceea ce priveste numarul de tranzactii cu toate tipurile de instrumente financiare realizate pe toate pietele: peste 1,67 milioane de tranzactii. Comparativ cu anul 2021, cand au fost realizate 1,53 milioane de tranzactii cumulat pe PR si SMT, cresterea a fost de peste 9%.

Toate aceste rezultate au fost obtinute intr-un context regional si international dificil marcat, in principal, de razboiul din Ucraina, cresterea dobanzilor de politica monetara, ratele de doua cifre ale inflatiei si persistenta fenomenului inflationist, cresterea preturilor energiei, precum si perturbarea lanturilor de aprovizionare. Acesti factori au afectat toate pietele de capital internationale si, intr-un astfel de context regional si international dificil, toti indicii BVB au incheiat pe minus anul 2022, insa cu o depreciere sub nivelul afisat de S&P500 in SUA sau STOXX600 in UE. Mai exact, indicele BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate la BVB, a inregistrat la finalul anului trecut o scadere de 10,7%, pana la un nivel de 11.663 puncte. Indicele BET-TR, care tine cont si de randamentul dividendelor, a scazut cu aproape 1,9% si a ajuns la 22.686 puncte. Prin comparatie, indicele european STOXX600 a scazut anul trecut cu 12,9%, in timp ce indicele american S&P500, cu 19,4%.

Intr-un astfel de context, in 2022, la BVB au fost realizate 42 de runde de finantare, mai mult de jumatate din recordul anului 2021. Valoarea totala a rundelor de finantare de anul trecut a ajuns la 1,9 miliarde euro, fiind foarte aproape de maximul din 2021, de 2 miliarde euro. In ultimii 4 ani, la BVB s-au derulat 149 de runde de finantare care au totalizat 6,1 miliarde euro. Din cele 149 de runde, 38 au fost emisiuni de actiuni si 111 emisiuni de obligatiuni.

Tot anul trecut, la finalul trimestrului 3, numarul investitorilor a ajuns la peste 128.000, maxim absolut pentru piata de capital romaneasca. Prin comparatie, datele Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) arata ca la finalul anului 2021 erau aproape 82.000 de investitori. Acest lucru inseamna o crestere de 56% realizata in primele 9 luni din 2022 comparativ cu valoarea de la finalul anului 2021 si o crestere de 137% comparativ cu numarul din urma cu doar patru ani.

Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, a declarat: „Anul 2022 a fost un adevarat carusel pentru pietele de capital internationale, care au fost marcate de volatilitate accentuata. Dupa o perioada foarte lunga caracterizata prin politici monetare relaxate, presiunile inflationiste au determinat demararea unui ciclu de crestere agresiva a dobanzilor la nivel global. Ceea ce a fost remarcabil in 2022 este faptul ca rundele de finantare prin piata de capital au continuat, chiar daca intr-un ritm mai lent, fiind dovezi clare ca ne indeplinim cu eficienta rolul de pilon esential pentru finantarea economiei. Este edificator ca, in acest sens, 42 de runde de finantare in valoare totala de 1,9 miliarde euro au fost deja derulate prin sistemele bursei intr-un singur an. Statul Roman este cel mai important partener al bursei, iar emisiunile periodice Fidelis au adus populatia mult mai aproape de fenomenul bursier. Tot in 2022, BVB s-a alaturat eforturilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si Ministerului Finantelor Publice de a lansa strategia nationala de dezvoltare a pietei de capital. Avem un dialog excelent cu autoritatile statului pentru a dezvolta piata de capital in beneficiul Romaniei.”

Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti, a declarat: „Anul 2022 a demonstrat fara echivoc ca parametrii de lichiditate ai bursei au atins niveluri record, doborand maximele atinse in anul precedent. Este important sa notam ca intr-un an complicat pentru toate pietele de capital, la bursa romaneasca am avut recorduri pe trei paliere de lichiditate: tranzactii totale record de 24 miliarde lei, lichiditate medie zilnica de aproape 100 milioane lei si aproape 1,7 milioane tranzactii. Demersurile noastre pentru imbunatatirea semnificativa a lichiditatii, mai ales pe zona de actiuni, vor continua intr-un mod sustinut, eforturile din ultimii ani pentru eficientizarea pietei fiind reflectate si prin evolutia actiunii BVB, care anul trecut a inregistrat cea mai buna performanta din indicele BET, cu o crestere de aproape 40%, luand in calcul doar aprecierea pretului. Daca tinem cont si de dividende, atunci randamentul este de peste 42%.”

Bursa de Valori Bucuresti a devenit tot mai vizibila in spatiul public, atat ca emitent, cat si ca operator de piata si sistem, prin proiectele de promovare ale pietei de capital pe care le-a initiat si pe care a continuat sa le dezvolte. Dupa rebrandingul realizat in 2021, cand a adoptat o noua identitate vizuala, BVB a celebrat anul trecut 140 de ani de la infiintarea primei burse de valori mobiliare in Romania. Evenimentul aniversar a fost organizat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Proiectul Contrapartii Centrale a intrat intr-o etapa tehnica a implementarii si a autorizarii, iar primele produse derivate vor fi disponibile pe piata de capital in 2023. Proiectul Made in Romania lansat in 2017 de BVB pentru a promova companiile romanesti a ajuns la cea de-a V-a editie, iar de la debutul programului, un numar de 16 companii au listat la bursa actiuni sau obligatiuni, astfel incat rundele de finantare derulate de acestea au depasit 212 milioane euro. Peste 70 de rapoarte de analiza au fost publicate doar in 2022 in cadrul proiectului BVB Research Hub, un instrument care vizeaza imbunatatirea acoperirii cu rapoarte de analiza pentru emitentii locali si cresterea accesului la analiza fundamentala pentru investitorii locali. Tot pe bvbresearch.ro sunt disponibile si scorurile ESG pentru 11 companii listate. Parte din eforturile de promovare a Romaniei ca un hub de finantare regional, BVB a organizat impreuna cu maib, cea mai mare banca din Republica Moldova, primul forum la nivel inalt „Moldova – Romania: Capital bridges”, dedicat promovarii oportunitatilor din piata de capital.

Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, a declarat: „Privind spre viitorul apropiat, consideram ca trendul listarilor va continua in acest an si avem semnale clare ca noi companii romanesti si din regiune se pregatesc sa vina la cota bursei. Listarile anuntate ale Hidroelectrica si Salrom, aprobate de Statul Roman si unde Fondul Proprietatea va fi cel care vinde din participatiile sale, pot fi un catalizator pentru accelerarea ritmului listarilor la BVB, pentru ca vor atrage si mai multa atentie din partea investitorilor si pentru ca vor creste sansele in ceea ce priveste promovarea Romaniei de catre furnizorul global de indici MSCI la statutul de piata emergenta. Suntem increzatori ca tot mai multi romani vor accesa oportunitatile oferite de piata de capital si ca tot mai multe companii vor alege sa beneficieze de avantajele listarii la bursa.”

Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti, a declarat: „Listarea Hidroelectrica si Contrapartea Centrala sunt elementele-fanion pe care le asteptam in piata de capital in 2023 si credem ca, impreuna, aceste elemente pot contribui pe termen mediu si lung la dublarea lichiditatii pietei. Acest obiectiv este sustinut si de finantarile periodice cu titluri de stat Fidelis si de simplificarea procedurilor fiscale pentru ca statul roman este un partener important al pietei de capital. Estimam ca putem ajunge la 500.000 de investitori in urmatorii 2-3 ani, dupa ce la finalul trimestrului 3 din 2022 am ajuns la un record de 128.000 de investitori, ceea ce este mai mult decat dublu comparativ cu numarul de 54.000 de investitori inregistrat in urma cu doar patru ani. Piata de capital s-a transformat esential in ultimii patru ani, timp in care la BVB au fost derulate aproape 150 de runde de finantare de peste 6 miliarde euro.”

Evolutia pietei de capital din Romania a fost recunoscuta pe plan international de furnizorul global de indici FTSE Russell si, incepand cu 2020, Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. In prezent, 13 companii romanesti sunt incluse in indicii pietelor emergente, iar printre aceste companii se numara si emitentul BVB, companie listata in 2010 pe propria piata. Pretul actiunii BVB, de 35,3 lei la finalul anului trecut, este la cel mai inalt nivel din ultimii 7 ani si jumatate, o valoare mai mare fiind inregistrata in iunie 2015.