Reforma pensiilor în Franţa: furia creşte după trecerea ei în forţă de către Macron (Video)

Manifestaţii s-au adunat în piaţa Concorde, aproape de Adunarea Naţională, cu turnul Eiffel în plan depărtat, pentru a protesta după ce prim-ministrul francez, Elisabeth Borne, a rostit un discurs anunţând utilizarea articolului 49.3, o clauză specială din Consituţia franceză, pentru a trece proiectul de lege privind reforma pensiilor în camera inferioară a Parlamentului fără un vot al legislatorilor, la Paris, Franţa, 16 martie 2023, relatează Le Soir preluat de Rador.

"Minoritatea prezidenţială s-a prăbuşit sub ochii voştri, cu dna Borne care şi-a jucat pe deplin rolul de siguranţă şi care a ars într-un fel în timpul acestei şedinţe", a ironizat dl Mélenchon.

Potrivit lui, după acest "eşec spectaculos", mişcarea socială are "bune şanse să aibă ultimul cuvânt". "Suntem în faţa unui text care nu este adoptat în formele unei democraţii parlamentare", a insistat şeful mişcării La France insoumise, în timp ce manifestaţia, la chemarea uniunii sindicale Solidaires, creştea în amploare.

"Nu va fi un vot în Adunarea Naţională pe un text care nu are deci nicio legitimitate parlamentară" şi "nu are în stradă", a denunţat el.

El a fost "adoptat numai de Senat, dar nici de masa francezilor, nici de Adunarea Naţională, nici de sindicate, nici de adunările muncitorilor", a adăugat fostul candidat la prezidenţiale.

"Sindicatele cheamă la continuarea acţiunii şi la asta ne vom înhăma", a arătat el. Emmanuel Macron "nu-şi poate închipui să treacă la acest punct cu forţa", după părerea tribunului.

"Vor fi noi manifestaţii" contra reformei pensiilor, a declarat joi pentru AFP secretarul general al CFDT, Laurent Berger, denunţând un "viciu democratic" după decizia guvernului de a activa arma constituţională a art. 49.3 pentru a-şi adopta reforma.

"Evident, vor fi noi manifestaţii, pemntru că cotestarea este foarte piternică, avem deja enorm de multe reacţii din partea echipelor sindicale. Vom decide împreună într-o intersindicală", care se va ţine joi seara la sediul CGT la Montreuil (Seine-Saint-Denis), a adăugat el.

Folosirea art. 49.3 arată "că nu există majoritate în Adunarea Naţională pentru a vota această reformă nedreaptă (...), prin asta reprezentarea naţională este conformă cu ce gândesc cetăţenii", a spus el.

"Mobilizarea cetăţenilor sub impulsul orgnizaţiilor sondicale nu a permis preşedintelui Republicii să aibă o majoritate pentru a-i vota legea. Trecerea cu forţa prin utilizarea articolului 49.3 trebuie să capete un răspuns pe măsura acestui dispreţ faţă de popor", a scris el într-un mesaj.

Preşedintele CFTC, Cyril Chabanier, a estimat că "dacă art. 49.3 este constituţional şi legal, nu e legitim, mai ales după ce s-a folosit deja 47-1 în Adunare şi 44-2 în Senat". "Aculmularea face să existe o negare a democraţiei sociale" a spus el.

"Art. 49.3 privind reforma pensiilor este100% negarea democraţiei", a scris pe Twitter co-delegatul general al Solidaires, Simon Duteil.

"Utilizând 49.3, preşedintele alege să răspundă unei crize sociale printr-o slăbire a democraţiei. Este o triplă înfrângere pentru executiv: populară, morală şi politică. Unsa nu va lăsa lucrurile aşa", a scris pe Twitter secretarul general al Unsa, Laurent Escure.

Marine Le Pen (RN) a anunţat joi că va depune o moţiune de cenzură contra guvernului după utiliazarea art. 49.3 pe textul reformei pensiilor de către Elisabeth Borne, considerând că aceasta "nu poate ramâne" la /palatul/ Matignon.

"Sperăm ca aceia care se pregăteau să voteze contra acestei reforme a pensiilor vor vota această moţiune de cezură. În ce ne priveşte, vom depune o moţiune şi vom vota toate moţiunile care vor fi depuse", a adăugat preşedinte grupului din Adunarea Naţională, care numără 88 de deputaţi.

De trei ori candidata nefericită la alegerile prezidenţiale a estimat că utilizarea art. 49.3 "este o constatare a eşeculu total pentru Emmanuel Macron", "un eşec personal" al preşedintelui Republicii, cât şi "o dovadă extraordinară de slăbiciune" a guvernului.

Potrivit ei, Elisabeth Borne "nu poate rămâne" la Matignon. "Trebuie să plece. A rămâne ar fi considerat o palmă în plus pentru poporul francez", a adăugat Marine Le Pen, apreciind că situaţia este cea a unei "crize politice".

"Noi nu ne asociem cu nicio moţiune de cenzură şi nu vom vota nicio moţiune de cenzură", a avertizat joi Eric Ciotti, după utilizarea de către guvern a art. 49.3 pentru reforma pensiilor.

"Nu vrem să adăugăm haos la haos", a justificat şeful LR, contrazis totuşi puţin mai târziu de deputatul Aurélien Pradié, opus reformei, care a estimat că "fiecare deputat rămâne complet lier să meargă să participe la o altă moţiune de cenzură". Nu inlătur nicio ipoteză prin definiţie", a adăugat deputatul de Lot.

