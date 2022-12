Regele Messi! Vedeta Argentinei a primit de la Emirul Qatarului o robă regală / Foto-Video

Messi a primit de la Emirul Qatarului o robă regală, pe care să o îmbrace. Cu alte cuvinte, jucătorul Argentinei este rege...la fotbal.

Argentina a devenit duminică pentru a treia oară campioană mondială la fotbal, după 36 de ani de la ultima reușită. Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului și a fost cel care a ridicat trofeul care îi încununează o carieră din care lipsea doar titlul mondial.

În cadrul ceremoniei de premiere, Enzo Fernandez (21 ani) a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al competiției, dublat de Emiliano Martinez (30 ani), care a fost desemnat cel mai bun portar al mondialului.

Kilyan Mbappe a primit Gheata de aur pentru golgheterul Cupei Mondiale, cu 8 goluri, trei dintre ele fiind reușite în finală. El a devenit astfel cel de al doilea autor de hat-trick din istorie, după englezul Geoff Hurst, care a reușit această performanță în finala din 1966, împotriva Germaniei de Vest.

Lionel Messi – a câștigat Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al turneului, devenind singurul jucător din istorie care câștigă acest titlu de două ori.

Messi a fost cel care a preluat trofeul mult râvnit, la capătul unui mondial cu 64 de jocuri, disputat sub auspiciile unor controverse legate de probleme extrasportive, dar încheiat cu poate cea mai frumoasă finală de campionat mondial din istoria fotbalului.

