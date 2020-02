Renault a suspendat extinderea capacităţii de producţie la uzina Dacia de la Mioveni

Grupul Renault a decis să suspende extinderea capacităţii de producţie la uzina de la Mioveni, care urma să crească de la 350.000 de maşini la peste 400.000 de maşini pe an, în urma unei investiții de 100 de milioane de euro, scrie Ziarul Financiar.

Proprietarul mărcii Dacia a decis să rea­lize­ze numai investiţiile legate de procesul actual de produc­ţie. Decizia a fost luată întrucât piaţa auto la nivel european se va micşora în acest an, iar limitarea emisiilor de dioxid de carbon pune presiune suplimentară pe industrie.

Mai mult, pentru investiţie a fost aprobat şi un ajutor de stat de 25 milioane de euro, care este însă încasat în funcţie de investiţiile realizate. „O parte din investiţia de 100 milioane de euro a fost deja realizată, dar pentru moment am decis să suspendăm creşterea capacităţii. În uzină am instalat linia de presaj de mare viteză. Trebuia să fi investit deja în a doua vopsitorie şi într-o nouă linie de şasiu. Acum au fost implementate, clădirile există, însă în inte­rior am oprit procesele, toate facilităţile. Acestea au fost suspendate“, a declarat Christophe Dridi, directorul general şi preşe­dintele Auto­mobile Dacia, citat de publicație.

Dridi nu a precizat ce procent din investiţia de 100 milioane de euro s-a rea­lizat la Mioveni. Prin eliminarea a 50.000 de noi maşini, practic România pier­de afaceri şi exporturi esti­mate de Ziarul Financiar la 750 milioane de euro.

Decizia francezilor vine în contextul în care piaţa auto euro­peană trece prin cea mai mare transformare a sa din ultimul secol.

Pe lângă toate acestea, Grupul Reanult a înregistrat în 2019 prima pierdere la nivel de grup din ultimii zece ani. În plus, Renault şi-a redus marja de profit operaţional în acest an.

În Europa, înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 7,5% în ianuarie, în timp ce Renault a înregistrat o scădere de 16,4%, iar Dacia de 31,4%. În ianua­rie, pro­ducţia Dacia a scăzut cu 32%, la puţin peste 22.000 de unităţi.

„Anul acesta este foate important să avem grijă ce se întâmplă în piaţă, să luăm în calcul ce se întâmplă cu emisiile de CO2 şi să pre­gătim viitorul. La nivel european se esti­mează că vom avea o scădere. Acum în plus este difi­cil de cuantificat impactul Brexitului, a viru­su­lui Corona, a geopoliticului. Trebuie să rămâ­nem flexibili, atenţi, prudenţi şi să fim agili şi să ne adaptăm. Ce este sigur şi important pentru a fi agil trebuie să fii competitiv“, a mai subliniat Christophe Dridi.