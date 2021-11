Replica lui Sorin Roșca Stănescu pentru șeful DSU: A încercat sau nu Raed Arafat o dictatură militară?

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu reacționează la o postare pe Facebook a lui Raed Arafat. Șeful DSU reacționase la rândul lui la un editorial al jurnalistului despre ”Formidabila armată a lui Raed Arafat” în care vorbește despre acumularea necontrolată de putere a șefului DSU în afara cadrului legal.

”Cu o întârziere cel puțin suspectă, Raed Arafat reacționează la un editorial de-al meu cu titlul „Formidabila armată a lui Raed Arafat”. Acesta a fost postat la data de 14 septembrie și l-am comentat ulterior la Gold FM. Invocând o așa-zisă analiză postată pe un site, True Story Project, șeful Fundației SMURD și totodată șeful DSU consideră că sunt autorul unui fake-news. Așa o fi?

Singurul argument pe care îl invocă atunci când acuză cu atât de multă întârziere că aș fi dezinformat opinia publică este respectivul site. Un site care miroase de la o poștă a Mircea Toma și a Fundația Soros, cu toate încrengăturile sale. Un site prin care câțiva băieți și câteva fete încearcă să se erijeze în poliția presei. Dar, nebunie! Postarea invocată de Raed Arafat de pe respectivul site nu argumentează în niciun fel acuzația de fake-news pe care mi-o aduce. Neagă pur și simplu veridicitatea celor scrise de mine. Și atâta tot.

În realitate, cei care-și permit să mă acuze de fake-news cu atât de multă întârziere eludează o informație extrem de importantă pe care am avut-o în vedere. Și totodată un document pe care l-am postat. Conform acestei informații, susținută de document, Raed Arafat a întocmit un plan, prin care în mod gradual să obțină o putere uriașă în statul român, inclusiv de tip represiv, prin canibalizarea instituțiilor statului, pe de-o parte, și prin crearea unei veritabile armate ISU, pe de altă parte. O adevărată forță de represiune alcătuită din zeci de mii de persoane, purtând uniforme, înarmate și cu dreptul ca, la o adică, să deschidă focul. O forță dotată cu vehicule de tip militar, cărora, conform legii, urmau să li se deschidă culoare prioritare. Documentul pe care l-a invocat și l-am publicat nu este nici pe departe un produs al uzinei de fake-news-uri marca SRS. Nu! Acest document a fost postat pe site-ul ISU Brașov. Instituție aflată în subordinea directă a lui Raed Arafat. E drept că, după ce mai mulți jurnaliști au sesizat opinia publică, intrigați fiind de grozăviile cuprinse în respectivul document, acesta a fost șters de pe site-ul ISU Brașov. Dar, deși s-a scris și s-a vorbit destul de intens despre el, înainte ca eu să scriu vreun rând, Raed Arafat nu a ordonat niciun fel de anchetă legată de modul în care respectivul document, dacă ar fi fost un fals, ar fi ajuns să fie postat pe site-ul oficial al unei instituții din subordinea sa. Nu a avut loc nicio anchetă, nu a fost nimeni sancționat și nu a fost furnizată opiniei publice nicio informație legată de modul în care ar fi ajuns să fie postat acest material pe care, oficial, la modul declarativ, Raed Arafat nu l-a revendicat niciodată în sensul că ar fi fost conceput de el.

Pentru a introduce o mică piedică în calea uitării, eu am reluat această temă și aștept în continuare, din luna septembrie a acestui an încoace, o explicație cât de cât credibilă. Și, mai ales, o explicație directă, nu ticăloasă, de tip bilă-mandă-bilă, din partea lui Raed Arafat. Cu atât mai mult cu cât, de la postarea respectivului document pe site-ul ISU și până în prezent, Raed Arafat, prin ordine neconstituționale, așa cum s-a dovedit, ilegale, pentru că nu au fost publicate în Monitorul Oficial, a și apucat să reglementeze o parte din ceea ce era prevăzut în respectivul plan. Și, în cele din urmă, iată că însuși noul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, constată cu stupoare că Raed Arafat a preluat ostil atribuții ale acestui important departament guvernamental, mai ales acum, într-o perioadă destul de lungă, în care România se confruntă cu pandemia. Tocmai acesta este motivul pentru care, în interiorul noului Executiv și totodată în interiorul noii coaliții, are loc o adevărată bătălie, pentru ca, în final, tentaculele caracatiței Arafat să fie tăiate, iar competențele sale să fie reduse la ceea ce normele legale prevăd.

Atacul tardiv al lui Arafat este cu atât mai ticălos cu cât, invocând acea glumă de site de poliție a presei, el nu mă atacă doar pe mine, ci, hodoronc-tronc, atacă Gold FM. Ca și când Gold FM ar fi produs dezvăluirea despre domnia sa. Iar eu aș fi fost doar un simplu instrument. În realitate, eu am prezentat acest caz la Gold FM, în dialogul meu săptămânal de marți, de la ora 13.30, cu Cozmin Gușă. Nu cumva Raed Arafat trage sforile în așa fel încât Gold FM să fie și mai hărțuit decât e de către CNA? Și nu care cumva acest atac împotriva mea și a Gold FM este concertat cu Mircea Toma, membru CNA, care, culmea coincidenței, fix ieri, deci în aceași zi, m-a atacat într-un dialog purtat în instituția care-l plătește cu bani grei publici, invocând faptul că m-aș fi manifestat drept xenofob fix în raport cu Raed Arafat? O fi plătită această campanie, prin care șefului Fundației SMURD și totodată șefului SMURD-ului public, adică aparținând statului român, i se face în aceste zile un scut de apărare? Voi afla!

P.S.: Și iată una dintre dovezile bunei mele credințe. Tot atunci, în data de 14 septembrie, la finalul editorialui despre formidabila armată secretă a lui Raed Arafat, am publicat și aceste rânduri. Citez:

„După apariția în spațiul public a proiectului de act normativ și după primele comentarii inițiate de Iosefina Pascal și continuate ieri seară în cadrul unor dezbateri la Realitatea Plus și România TV, Raed Arafat a reacționat afirmând că această mizerie legislativă nu aparține instituției pe care o conduce și că proiectul este contrar Constituției. Dacă nu e mâna lui Arafat, atunci a cui o fi? Până la proba contrarie, am putea să-l credem. Dar proba contrarie ar trebui să fie pusă la dispoziția opiniei publice chiar astăzi. Cine a atentat la ceea ce a mai rămas din democrația din România?

Iată comunicatul DSU:

”Va transmitem precizarea de presă publicată de DSU referitoare la un presupus act normativ:

Având în vedere diseminarea în spațiul public a unui document care face referire la înființarea Agenției Naționale pentru Situații de Urgență și că mai multe persoane au contactat reprezentanții DSU crezând că documentul respectiv este initițiat de acesta, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Departamentul pentru Situații de Urgență se delimitează ferm de acest material, care stârnești controverse, confuzie și destabilizează personalul din cadrul instituțiilor cu rol in gestionarea situațiilor de urgentă și nu numai.

Facem precizarea că documentul nu a fost elaborat la nivelul Departamentului și nu corespunde viziunii acestuia.

Mai mult, aspectele regăsite in conținutul proiectului în discuție, atribuit DSU, sunt neconstituționale, iar efectele generate imaginii și credibilității Departamentului sunt evidente.

De asemenea, asigurăm opinia publica de faptul că Departamentul pentru Situații de Urgență va menține aceeași transparență în ceea ce privește propunerile de acte normative, astfel că, ulterior elaborării, acestea vor fi aduse in atenția cetățenilor, prin parcurgerea etapelor de consultare și dezbatere publică.

Facem mențiunea ca această precizare de presă a mai fost diseminată și acum 2 ani, respectiv in anul 2019.”