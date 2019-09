Report la Joker: 3,43 milioane euro; Report la Loto 6/49: 1,62 milioane euro

La tragerile loto de joi, 19 septembrie 2019, s-au inregistrat 16.707 de castiguri, in valoare totala de 718.354,13 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,70 milioane lei (peste 1,62 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,09 milioane lei (peste 230.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,30 milioane lei (peste 3,43 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 48.300 lei (peste 10.100 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 446.000 lei (peste 94.200 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 59.000 de lei (peste 12.400 de euro).

CUPA LOTERIEI ROMANE LA MOUNTAIN BIKE – editia a III-a

Reamintim faptul ca sambata, 21 septembrie 2019, se va desfasura la Azuga cea de-a treia editie a “Cupei Loteriei Romane la Mountain Bike”.

Intr-un cadru natural special, Loteria Romana ofera participantilor la competitia “Cupa Loteriei Romane la Mountain Bike”, pe langa premii in valoare totala de aproape 10.000 de euro, placerea de a face fata unei adevarate aventuri.

Startul se va da la baza partiei Cazacu din Azuga, iar inscrierea si participarea sunt gratuite.