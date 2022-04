Republica Centrafricană, a doua cea mai nedezvoltată ţară din lume potrivit ONU, adoptă bitcoin ca monedă legală

Republica Centrafricană, a doua cea mai nedezvoltată ţară din lume potrivit ONU, a adoptat bitcoin ca monedă oficială, alături de francul CFA (Franc of the Financial Community of Africa) şi legalizează utilizarea criptomonedelor, anunţă miercuri preşedinţia acestei ţări, care dă asigurări că este vorba despre prima ţară africană care face acest lucru, relatează AFP.

Adunarea Naţională a adoptat cu ”unanimitatea” deputaţilor prezenţi ”legea privind cripromoneda în Republica Centrafricană”, iar preşedintele Faustin Archange Touadéra a promulgat legea, anunţă într-un comunicat ministrul de stat Obed Namsio, directorul de cabinet al preşedintelui.

Republica Centrafricană este ”prima ţară din Africa care adoptă bitcoin ca monedă de referinţă”, precizează el.