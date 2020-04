Retailul alimentar din România pentru 2020 este estimat la o cifră de circa 125 miliarde de lei, arată o analiză

Cifra de afaceri în retailul alimentar din România ar urma să ajungă, în acest an, la aproape 125 de miliarde de lei, după ce, în 2019, estimările arată depăşirea valorii de 112 miliarde de lei, conform unei analize recente realizată de KeysFin, potrivit Agerpres.

Conform datelor oficiale, la nivelul anului 2018, primii cinci jucători din industria de retail alimentar au contribuit cu aproape 660 de milioane de lei la bugetul statului, ceea ce constituie 42% din totalul de 1,6 miliarde de lei din industrie.De asemenea, cele mai mari 10 companii din retailul alimentar au avut o cifră de afaceri cumulată de 57 de miliarde de lei, generând peste 53% din cifra de afaceri totală înregistrată în industrie.Liderul pieţei de retail alimentar continuă să fie Kaufland România SCS, cu o cifră de afaceri de 10,9 miliarde de lei şi o cotă de piaţă de peste 10%. De altfel, compania germană este şi cel mai profitabil jucător din piaţă, înregistrând un profit net de 788 milioane de lei, cu 18% mai mult decât în 2017, şi, totodată, reprezintă cel mai mare contributor la bugetul statului, cu 233 milioane de lei, în 2018.Ierarhia din retailul alimentar, după cifra de afaceri, este completată de Lidl Discount, Carrefour România SRL, Profi Rom Food SRL şi Auchan România SA.Potrivit KeysFin, industria de retail alimentar număra peste 229.000 de angajaţi, în 2018, dintre care cei mai mulţi lucrau pentru Profi Rom Food SRL, respectiv 13.578 dintre aceştia."Creşterea afacerilor din retailul alimentar a fost însoţită şi de o evoluţie accentuată a profitabilităţii. În 2018, profitul net al companiilor din domeniu a înregistrat o creştere cu 8% în comparaţie cu anul precedent şi a fost cu 224% mai mare decât în 2009, însumând aproape 3,8 miliarde de lei. Primii 5 jucători au înregistrat cumulat un profit net de 1,8 miliarde de lei, ceea ce a constituit 47,5% din total, în 2018. Rezultatul net (profit minus pierdere netă) s-a îmbunătăţit semnificativ de la o pierdere de peste un miliard de lei în 2011, la un rezultat net pozitiv de 2,6 miliarde de lei înregistrat la nivelul anului 2018", notează sursa citată.

Specialiştii KeysFin evidenţiază, pe baza datelor oficiale centralizate, că dintre cele aproape 55.000 de companii analizate, mai puţin de jumătate 23.900 (43%) au obţinut profit, 20.300 (37%) fiind în pierdere, iar restul având un rezultat nul, în 2018.



În ceea ce priveşte numărul firmelor din retailul alimentar, acesta a scăzut cu 2,2%, în comparaţie cu anul 2017, şi cu 14% faţă de 2009, ajungând la 54.900 de companii.



Analiştii KeysFin estimează că procesul de consolidare a industriei a continuat în 2019, iar pandemia de COVID-19 va contribui la accentuarea acestuia, în acest an.



"Retailul alimentar va fi însă la nivel agregat unul dintre segmentele cel mai puţin afectate de pandemie alături de Farma, Sănătate&asistenţa socială, IT&C, Agricultură (dependentă însă de condiţiile meteo) şi distribuitorii de energie&gaze şi cei de apă& salubritate. Potrivit datelor Registrului Comerţului, în România cel mai mare număr de companii suspendate s-a înregistrat în 2009, când 134 mii firme au apelat la această procedură. În 2019 numărul de companii suspendate a scăzut cu 22% faţă de 2018 şi a fost cu 90% sub maximul istoric, ajungând la 14 mii. La nivelul întregii economii, pentru primele două luni din 2020, datele furnizate de Registrul Comerţului indică o scădere a numărului de suspendări cu 37%, comparativ cu anul 2019, la 2.216 companii", se arată în analiza de specialitate.



Până în acest moment, în primul trimestru din 2020, inclusiv luna martie, numărul de suspendări s-a situat în apropierea nivelului din aceeaşi în perioadă a anului trecut, respectiv la aproximativ 4.200 de companii, cele mai multe din comerţ, activităţi profesionale şi industria prelucrătoare, "ceea ce arată că antreprenorii români nu s-au grăbit să-şi suspende imediat activitatea". Cu toate acestea, specialiştii estimează că numărul suspendărilor va creşte semnificativ în trimestrul al doilea.



În privinţa cererii crescute de alimente, pe fondul pandemiei de coronavirus, din datele Consiliului Concurenţei, pe baza Monitorului Preţurilor, citate de KeysFin, în martie, salamul, roşiile proaspete, laptele şi merele s-au scumpit cel mai mult. Astfel, dacă un litru de lapte costa 3,94 lei, în decembrie 2019, acesta ajunsese să coste 4,95 lei în 23 martie 2020.



"Marii retaileri au reacţionat rapid la sesizările clienţilor cu privire la scumpiri şi au făcut un angajament de a plafona preţurile la produsele de bază. Primul a fost Carrefour România care a anunţat, recent, că plafonează preţurile pentru 500 de produse de bază până de Paşte, fiind urmat de Mega Image", completează sursa citată.



Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor Publice (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate: Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun, Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun, Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate.