Revolut a lansat un serviciu de trading pentru clienţii experimentaţi în tranzacţionare

Revolut a adăugat la portofoliul său produsul de trading pentru utilizatorii avansaţi Trading Pro, acesta fiind un instrument util pentru traderii experimentaţi, deoarece îmbunătăţeşte experienţa investiţională prin intermediul unor funcţionalităţi analitice avansate, a anunţat luni compania, scrie Agerpres.

Noul produs, oferit de Revolut Securities Europe UAB, este disponibil sub forma unui abonament suplimentar faţă de planul financiar deţinut de client, cu excepţia utilizatorilor Ultra, care beneficiază de el gratuit, fiind inclus în costul planului.

Cu Trading Pro, investitorii activi pot beneficia de comisioane reduse la tranzacţiile realizate cu Revolut, de la 0,25% la 0,12%, în cazul în care numărul tranzacţiilor realizate depăşeşte numărul celor incluse fără costuri suplimentare în planul de bază al clientului, însă se pot aplica alte taxe.

Trading Pro le permite clienţilor Revolut să îşi seteze limite pentru ordine la valori superioare, atât la tranzacţiile de acţiuni listate pe pieţe americane, cât şi pentru cele din Spaţiul Economic European (SEE) şi pentru Fonduri Tranzacţionate pe Bursă - Exchange Traded Funds (ETF). Limitele cresc de la 10.000 de dolari la limita maximă de 1.500.000 de dolari/ordin, în cazul acţiunilor americane, şi de până la 1.500.000 de euro pentru acţiunile listate în SEE şi ETF-uri, cu o limită de maximum 50.000 de acţiuni/tranzacţie.

Clienţii vor avea acces la funcţii avansate de analiză, inclusiv referinţa de performanţă, monitorizarea profitului şi a pierderilor realizate, alocarea portofoliului etc. Trading Pro vine şi cu o versiune pentru desktop (trade.revolut.com), unde investitorii îşi pot seta spaţii personalizate, pot monitoriza trenduri sau pot executa tranzacţii.

"Trading Pro este adaptat pentru a răspunde nevoilor specifice ale investitorilor avansaţi, oferindu-le un set de instrumente concepute pentru a le face experienţa de tranzacţionare şi mai eficientă. Observăm o bază de clienţi în creştere, cu valori mai mari ale portofoliului, folosind Revolut pentru tranzacţii mai mari, utilizatori care au nevoie de analize mai profunde ale portofoliului şi instrumente desktop. Trading Pro este aici pentru a rezolva aceste probleme. Vom continua să adăugăm noi funcţii care să facă tranzacţionarea şi mai accesibilă şi mai uşor de înţeles şi de realizat pentru cât mai mulţi clienţi. Pe lista noastră figurează, în curând, un serviciu de robo-consilier, fondurile mutuale şi obligaţiunile", a declarat Rolandas Juteika, head of wealth and trading (SEE).

Abonamentul Trading Pro are un preţ de 15 euro pe lună pentru clienţii din SEE, iar prima lună de utilizare este gratuită. Doar clienţii care folosesc deja serviciile de trading Revolut pot face upgrade a abonamentul Trading Pro, direct din aplicaţie.

Pentru toţi utilizatorii, Revolut a introdus, de asemenea, programul de tranzacţionare extins pe piaţă pentru acţiunile din SUA. Disponibilitatea tranzacţionării acţiunilor la companii listate pe pieţele americane a crescut de la 6,5 ore la 16 ore pe zi. Utilizatorii Revolut pot tranzacţiona acum între orele 4:00 EST (10:00 CET) - 20:00 EST (2:00 CET). Numai ordinele limită şi tranzacţionarea cu acţiuni întregi vor fi disponibile în timpul programului de piaţă extins. Orele de piaţă extinse sunt supuse unor riscuri suplimentare sau mai mari în comparaţie cu orele normale de tranzacţionare. Clienţii ar trebui să se documenteze în legătură cu riscurile relevante din documentul de descriere a riscurilor Revolut, disponibil pe site, înainte de a lua orice decizie de investiţie.

Revolut oferă clienţilor acces la peste 2.200 de companii tranzacţionate în SUA, peste 70 de acţiuni listate în Europa şi peste 150 de ETF-uri, prin intermediul aplicaţiei Revolut. Serviciile de investiţii în SEE sunt furnizate de Revolut Securities Europe UAB.