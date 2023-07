Rezultate loto 6 iulie: Numerele câștigătoare la 6 din 49

Joi, 6 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 2 iulie, Loteria Romana a acordat peste 14.500 de castiguri in valoare totala de peste 1,01 milioane de lei.

Loto 6/49: 44, 32, 30, 39, 13, 35

Loto 5/40: 16, 9, 27, 38, 29, 30

Joker: 2, 13, 43, 12, 42 + 9

Noroc: 4609043

Super noroc: 174423

Noroc plus: 809694

Report cumulat la Noroc de peste 1,35 milioane de euro, premii mari şi la alte categorii

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,27 milioane de lei. (peste 256.400 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 7,33 milioane de lei (peste 1,47 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 71.300 de lei (peste 14.300 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 533.000 de lei (peste 107.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 54.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 55.400 de lei (peste 11.100 de euro).