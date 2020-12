Rezultatele de duminică la CE de handbal feminin - România a avut zi de pauză

Duminică s-au jucat patru meciuri în grupele A şi C ale CE din Danemarca. Campioana mondială en-titre, Olanda, are 2 înfrângeri şi este pe ultimul loc în grupa C, în pericol de eliminare. România a avut zi de pauză, iar luni se va confrunta cu Norvegia.

Rezultatele înregistrate sunt: Serbia - Ungaria 26-38 şi Croaţia - Olanda 27-25 (C), respectiv Slovenia - Franţa 17-27 şi Muntenegru - Danemarca 19-28 (A).

Grupele B şi D au avut zi de pauză, iar luni se vor juca meciuri după următorul program: Germania - Polonia şi România - Norvegia (21.30), în grupa D, respectiv Spania - Cehia şi Rusia - Suedia, în grupa B.

După două etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmată de România (2), Germania (2) şi Polonia (0). În primele meciuri ale grupei, România a pierdut cu Germania, scor 19-22, apoi a învins Polonia, cu 28-24. Tricolorele sunt calificate în grupele principale, la fel şi Norvegia.

Citește și: Diferențe uriașe! Cu cât este mai mare salariul unui parlamentar decat al unui român de rând

Primele trei clasate vor continua în grupele principale, locurile 1-3 din grupele A şi B în grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C şi D în grupa principală II, între 10-15 decembrie. Echipele se vor califica în grupele principale cu punctele acumulate în disputele cu celelalte adversare care ating această fază.

În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.

Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.