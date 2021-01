Risc ridicat de producere a avalanșelor în mai multe masive muntoase

Specialiștii anunță că este risc de producere a avalanșelor în Carpații Meridionali. Probleme ar putea să apară și în Carpații Orientali, mai scrie în avertizarea care este în vigoare până vineri seara. De aceea, turiștii sunt sfătuiți să evite traseele periculoase aflate la mari înălțimi, potrivit Mediafax.

Potrivit buletinului nivometeorologic al Administrației Naționale de Meteorologie cel mai mare risc de producere a avalanșelor este în Carpații Meridionali. Turiștii sunt sfătuiți să evite zonele înalte din Munții Făgăraș, Bucegi, Parâng-Șureanu și Țarcu-Godeanu.

„La supraîncărcări oricât de mici, dar izolat și spontan, se vor declanşa curgeri sau avalanşe de dimensiuni mici sau medii datorită ruperii plăcilor de vânt sau prin alunecarea stratului proaspăt peste cel vechi cu zăpadă înghețată de pe pantele suficient de înclinate. Riscul este mai ridicat în zonele adăpostite, unde sunt acumulări importante de zăpadă. Sub 1800 m, stratul are dimensiuni mai reduse, dar și aici există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici în zonele cu depozite de zăpadă spulberată de la altitudini mai mari. Sub 1500 m, stratul este de dimensiuni reduse, dar va continua să crească”, scrie în buletinul ANM.

Risc redus de avalanșă este în Carpații Orientali, în Munții Iezerului, Călimani, Bistriței și Ceahlău. Avertizarea specialiștilor este în vigoare timp de 24 de ore, începând de joi, de la ora 20.00.