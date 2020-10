Robert Cazanciuc: 'Am intrat în parteneriat cu PSD Giurgiu pentru ca în judeţ să fie prosperitate'

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că a intrat în parteneriat cu organizaţia PSD Giurgiu pentru alegerile parlamentare pentru ca împreună să facă din judeţ un loc al prosperităţii.

"Mă bucur să fiu astăzi într-o echipă care va aduce din nou victoria PSD la Giurgiu, sunt oameni cu foarte multă experienţă şi care au demonstrat voinţa de a face lucruri. E o echipă care vrea să aducă o victorie a giurgiuvenilor, victoria PSD-ului, giurgiuvenii trebuie să beneficieze în continuare de un sprijin din partea unor oameni care ştiu să facă lucruri, într-o echipă în care se adună zeci de ani de experienţă în serviciul public. Eu am 25 de ani de experienţă în serviciul public, am lucrat în toate cele trei puteri ale statului: judecătorească, executivă şi acum legislativă. Am intrat în acest parteneriat împreună cu organizaţia PSD Giurgiu pentru ca împreună să facem din Giurgiu un loc în care nu doar oamenii de aici să trăiască frumos, dar să vină către Giurgiu din ce în ce mai mulţi oameni ca să poată aduce prosperitate în Giurgiu, care are un potenţial uriaş din foarte multe puncte de vedere", a declarat Cazanciuc, care deschide lista candidaţilor la Senat din partea PSD Giurgiu, potrivit AGERPRES.

Şi preşedintele PSD Giurgiu şi primul candidat pe lista pentru Camera Deputaţilor, Marian Mina, a declarat că atât pentru el cât şi pentru organizaţia judeţeană este o bucurie că Robert Cazanciuc este candidatul acestei organizaţii şi îşi doreşte ca împreună să obţină "un scor foarte, foarte bun în judeţul Giurgiu la alegerile parlamentare".

La conferinţa de presă au mai participat deputatul Elena Dinu şi vicepreşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, Constantin Basangiac, recent intrat în PSD după ce a fost preşedinte al organizaţiei judeţene a ALDE Giurgiu.

Robert Cazanciuc, Constantin Basangiac, Cristina Bălan sunt candidaţii PSD Giurgiu pentru Senatul României la alegerile parlamentare din decembrie 2020, iar Marian Mina, Elena Dinu şi Bogdan Toma candidează pentru Camera Deputaţilor.