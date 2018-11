Robert Negoiță (PSD) și Ilie Bolojan (PNL), front comun, dau atacul la Guvern: 'Ar fi un dezastru. E profund în neregulă'

Robert Negoiță (PSD), președintele Asociatiei Municipiilor din Romania si presedintele executiv Ilie Bolojan (PNL) atrag atenția asupra intentiei Guvernului de a-și subordona financiar primăriile.

Cei doi au atras vineri atenția asupra intenției guvernului de a stabili că doar o cotă de 43% din impozitul pe venit să revină direct bugetelor locale, fără să se mai aloce și sumele compensatorii acordate anul trecut.

"In acest an, municipiile au pierdut din cotele de IV (impozit pe venit) - cea mai importanta componenta a bugetului local - au pierdut aproximativ 26%. Este enorm de mult. Si asa primariile aveau mari probleme cu finantarea, si asa astazi noi avem probleme foarte grave.

Cu aceasta subfinantare nu se face altceva decat sa se agraveze situatia primariilor in general si a municipiilor in mod special. In programul de guvernare scrie ca 100% din IV sa ramana la administratia locala, asa cum este normal de altfel. Trebuie neaparat sa se indrepte greseala, nedreptatea care s-a intamplat anul trecut si sa se refaca bugetele, prin cresterea cotei din IV, pe de o parte.

Pe de alta parte, atata vreme cat s-a decis ca veniturile constituite din IV sa ramana la administratia locala, consideram ca acel surplus trebuie impartit intre Consiliul Judetean si primarii, in mod echitabil, in mod egal din punct de vedere procentual. Am inteles ca exista o intentie si chiar ni s-a prezentat la Ministerul de Finante intentia de a se da mai mult catre consiliile judetene si mai putin catre primarii. Consideram ca este profund in neregula acest demers", a sustinut Robert Negoita (PSD), citat de Ziare.com.

In acest sens, primarul Sectorului 3 al Capitalei a precizat ca la nivelul consiliilor judetene exista tendinta de a aloca bani mai degraba catre localitatile mici.

"Ni se spune ca urmeaza sa redistribuie Consiliul Judetean, intr-un soi de echilibrare bugetara. Or, aici, in mod special, municipiile au de pierdut, pentru ca judetele, in general, la redistribuire dau bani catre comune si sate si foarte rar - si mai mult deloc - catre orasele mari, pentru ca spun ca municipiile sunt oricum mai bine finantate decat comunele, ceea ce este adevarat, dar cred ca pe acest model condamnam orasele mari la subdezvoltare. De ce? Pentru ca pur si simplu aceste venituri, in proportie de 75 - 80%, sunt produse in orasele mari. Ar trebui ca cea mai mare pondere a impozitelor care sunt platite in orasele mari sa ramana acolo unde sunt platite, pentru a ajuta la dezvoltare", spune Negoiță.

Ilie Bolojan a apreciat ca, daca intentia Guvernului va deveni realitate, acest lucru va reprezenta "un dezastru" pentru bugetele oraselor din Romania.

"Guvernele Romaniei, de toate culorile politice, pana anul trecut au mentinut o stabilitate in ceea ce priveste repartitia banilor pentru autoritatile locale. (...) Era un procent din aceasta categorie, de 41,75%, care se repartiza direct, din banii colectati de pe teritoriul unei localitati, direct primariei. (...)

Impozitul pe venitul global era la data respectiva una dintre cele mai importante surse de venit ale autoritatilor locale din Romania, bani din care realizam principalele investitii. Anul trecut s-a adoptat o masura care a avut efecte dezastruoase asupra bugetelor noastre: diminuarea acestui impozit de la 16% la 10%. (...) In aceasta situatie, acest venit a fost diminuat cu 40%, ceea ce a insemnat o diminuare cu 40% si a veniturilor noastre directe", spune și primarul Oradiei, Ilie Bolojan.