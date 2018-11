Robert Turcescu, atac la Firea și Dragnea, în scandalul momentului: Măi, tembelule! vs O țață, o bomboană pe colivă

Deputatul PMP, Robert Turcescu, lansează un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a Gabrielei Firea, după ce a izbucnit scandalul reorganizării Capitalei. Turcescu susține că Dragnea este ”un tembel”, în timp ce Firea este ”bomboana pe colivă care-și dă aere de primar general”.

Citește și: SURSE - Liviu Dragnea începe adevăratul RĂZBOI: Gabriela Firea și apropiații, EXECUTAȚI din toate funcțiile

”Mai, tembelule!

Reorganizarea administrativa a Bucurestilor ar trebui făcuta chiar de miine, dar nu asa cum o vezi tu! In loc de sapte primarii, orasul asta ar trebui sa aiba DOAR una, Primaria Capitalei, ca de-aia a ajuns sa semene cu o mahala in care fiecare tembel se crede vataf si face tot ce-i trece prin minte pe tarlaua lui. Drept e ca unii nu fac nimic, cum sint alde Florea de la 5 si Tudorache de la 1... Si tot drept e ca de un Primar General destoinic are nevoie Capitala Romaniei, nu de o țață ahtiata dupa operatiuni de PR. Dar daca tot va trece prin minte sa puneti in discutie reorganizarea administrativa a Capitalei, va dau o mina de ajutor si va pun la dispozitie programul de campanie cu care am candidat in 2016. Veti gasi acolo tot ce trebuie sa faceti pentru a salva Capitala de la dezastrul pe care il pun in "opera" martafoii cocotati in functia de primari ai Sectoarelor, cu bomboana pe coliva care-si da aere de Primar General!”, arată Robert Turcescu, pe pagina personală de Facebook.