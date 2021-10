Roberto Mancini va fi selecţionerul Squadrei Azzurra până în 2026, a declarat preşedintele Federaţiei italiene

Roberto Mancini va fi selecţionerul Squadrei Azzurra până în 2026, când îi expiră contractul, a declarat vineri preşedintele Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, la aproape trei luni de la câştigarea EURO 2020, transmite TuttoMercatoWeb.

Mancini şi-a prelungit în luna mai contractul până în iunie 2026. Fostul mare jucător al echipelor Sampdoria şi Lazio a fost numit în funcţie în mai 2018 după ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondială 2018.

"Eu am început pe 22 octombrie 2018, Mancini era deja acolo. Am avut doar plăcerea să îl confirm atunci, să discut cu el. Mancini a dus la capăt în mod strălucit proiectul, eu am avut doar intuiţia, înainte de Campionatul European, să fac un gest de mare încredere şi responsabilitate, crezând în proiect. Nu e important să ai un antrenor care spune 'câştig Campionatul European, câştig Mondialul', nu poate fi un semn de seriozitate. (...) Era corect din partea mea, din partea Federaţiei şi a italienilor, să ne concentrăm pe prelungirea contractului. Noi nu am făcut-o doar pentru încă doi ani, ci pentru patru ani până în 2026. Acesta e rolul meu pe care îl revendic", a spus Gravina.În altă ordine de idei, Gravina a spus că Italia vrea să organizeze EURO 2028, după ce nu a mai găzduit de mult timp o competiţie de anvergură.De asemenea, el a indicat că se opune desfăşurării Cupei Mondiale din doi în doi ani.Învinsă miercuri de Spania (1-2) în prima semifinală a Ligii Naţiunilor, Italia va întâlni duminică Belgia în finala mică a acestei competiţii, la Torino.