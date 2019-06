România a evocat, la Bruxelles, nevoia de a întări postura aliată la Marea Neagră

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a susţinut, joi, în cadrul Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre NATO, desfăşurată la Bruxelles, nevoia de întărire a posturii aliate la Marea Neagră potrivit Agerpres.

"Astăzi, prima discuţie a fost pe stadiul implementării posturii întărite de descurajare şi apărare, precum şi partajarea echitabilă a responsabilităţilor. (...) Ca de fiecare dată, România a evocat nevoia de a întări postura aliată la Marea Neagră. Am mulţumit pentru contribuţia aliaţilor la prezenţa înaintată adaptată şi am spus, de asemenea, că este nevoie să facem mai mult împreună astfel încât structurile de comandă din România, şi aici mă refer la Brigadă şi la viitorul corp, să asigure coerenţă pentru întreaga arhitectură de comandă şi de control a NATO", a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Apărării.Miercuri, sesiunile de lucru s-au axat pe postura de descurajare nucleară a Alianţei, respectiv modificările şi implicaţiile pentru organizaţie în ceea ce priveşte evoluţiile referitoare la Tratatul privind forţele nucleare cu rază intermediară de acţiune (INF)."Cu acest prilej am reiterat importanţa unităţii şi indivizibilităţii aliate, acestea fiind, din punctul de vedere al României, lucrurile esenţiale pentru formularea unor răspunsuri coerente în faţa provocărilor cu care ne confruntăm", a spus Leş.La cina de lucru de miercuri seara s-au purtat discuţii pe tema impactului dezvoltării tehnologiilor distructive."Am subliniat investiţiile la nivel naţional, faptul că avem 2% din PIB şi avem achiziţii pe tehnică modernă, tehnică actuală şi faptul că suntem perfect conştienţi de avansul tehnologic extrem de alert care, deopotrivă, poate să aducă beneficii, dar şi provocări pentru mediul de securitate", a arătat ministrul Apărării.În marja reuniunilor de la Bruxelles, Gabriel Leş a avut întâlniri bilaterale cu omologii săi din Franţa şi Georgia."Am abordat situaţia de securitate de pe Flancul Estic, o serie de elemente ale cooperării în plan bilateral, nevoia de a avea parteneri şi trupe afiliate în România la brigăzile noastre. Am primit încurajări, în special, din partea omologului francez că se vor gândi foarte serios la această propunere", a mai spus ministrul Apărării.