România a profitat din plin de războiul din Ucraina: profitul Romarm a explodat în ultima perioadă

Vânzările în industria de apărare au crescut de 6 ori la nivelul Romarm, iar anul acesta sunt prevăzute investiţii în acest sector în valoare de 200 de milioane de lei, a declarat marţi ministrul Economiei, Florin Spătaru, în cadrul comisiilor de buget - finanţe din Parlament, relatează Agerpres.

"Vânzările în industria de apărare au crescut de 6 ori la nivelul Romarm, dar avem 400 de milioane lei în 2022, 200 de milioane din bugetul iniţial şi peste 200 de milioane din rectificări bani pentru investiţii, pentru modernizarea liniilor de muniţie şi modernizarea unor unităţi care asigură serviciile. Vom continua acest proiect pentru că am semnat parteneriate cu companii străine şi vrem să dezvoltăm şi alte produse în industria de apărare. Asta va presupune o implicare şi din partea statului român în coparteneriat cu partenerii străini. Vă dădeam exemplu Electromecanica Ploieşti unde am semnat deja parteneriatul şi suntem în ultima evaluare pentru rachete de tip SkyCeptor, de care Ministerul Apărării Naţionale are nevoie", a spus Florin Spătaru.

El a declarat că bugetul Ministerului Economiei pentru anul 2023 are o valoarea de 708,418 milioane de lei, comparativ cu o execuţie preliminară de 707,511 milioane de lei pentru acest an. Cheltuielile de personal sunt de 100 de milioane de lei în 2023, comparativ cu 90 de milioane de lei în acest an.

Bunurile şi serviciile pentru anul următor sunt prevăzute în sumă de 27,55 milioane de lei, iar cheltuielile de capital sunt de 210 milioane de lei, din care 200 de milioane de lei investiţii pentru companii din industria de apărare.

Uzina Mecanică Cugir va continua programul investiţional început în acest an, iar Uzina Mecanică Plopeni a intrat într-un program de restructurare şi de modernizare pentru liniile de producţie pe care le are în dotare.

Ministerul are revăzută în buget suma de 100 de milioane de lei pentru Conversmin, care a continua programul de conservare şi de închidere a minelor.