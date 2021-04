Romelu Lukaku şi Zlatan Ibrahimovici, amendaţi de federaţia italiană, după incidentul de la meciul din Cupa Italiei, din ianuarie

Fotbaliştii Romelu Lukaku şi Zlatan Ibrahimovici au fost amendaţi, după ce au avut un conflict la partida din Cupa Italiei Inter Milano – AC Milan, în ianuarie, potrivit news.ro.

Ibrahimovici a primit o amendă de 4.000 de euro, Lukaku de 3.000 de euro, AC Milan va plăti 2.000 de euro, iar Inter 1.250 de euro, conform anunţului Federaţiei Italiene de Fotbal.

Fotbaliştii Romelu Lukaku şi Zlatan Ibrahimovici au avut un conflict la meciul din Cupa Italiei Inter Milano – AC Milan, din 27 ianuarie, suedezul insultându-l pe belgian, iar acesta din urmă ripostând cu o înjurătură.

Incidentul a avut loc pe finalul primei reprize, iar belgianul de la Inter şi suedezul de la Milan au fost aproape de bătaie.

Potrivit Football Italia şi tuttomercatoweb.com, Ibrahimovici i-a spus lui Lukaku: ‘Go do your voodoo shit, you little donkey”. Lukaku a ripostat folosind cuvinte injurioase: “F*** you and your wife, you want to speak about my mother?”.

Ambii jucători au primit cartonaşe galbene după acest conflict.