Rovana Plumb, contraatac dur la Iohannis pe tema fondurilor europene

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, reacţionează rapid la acuzaţiile preşedintelui Iohannis pe tema absorbţiei slabe a banilor europeni.

Ministrul a acuzat Guvernul Cioloş că nu a făcut nimic în acest domeniu, iar anul 2017 a fost "anul recuperării" pentru Guvernele PSD. Potrivit acesteia, Români are o rată de absorbţie de 16%, în condiţiile în care media UE este de 18%.

"În 2016 nu s-a făcut nimic, în 2017 am turat motoarele la maximum. (...) Ar fi fost foarte util pentru România dacă în 2016 domnul preşedinte Iohannis ar fi ieşit cu aceste atenţionări. În 2017 am recuperate un an de întârziere. Un an care, din punctual meu de vedere al fondurilor europene, ar trebui să iasă din program. Pentru că nu există 2016", a spus Rovana Plumb la Antena 3.

"Cunoaşterea problemelor există, se lucrează în echipă ca până în 2020 să aducem 16 miliarde de euro. Ele rezultă din implementarea proiectelor şi sunt contracte în momentul de faţă de 11,6 miliarde de euro, contracte în implmenetare", a mai declarat Rovana Plumb.

Preşedintele Klaus Iohannis a atenţionat Guvernul, marţi seară, să se preocupe mai mult de absorbţia fondurilor europene, arătând că România dispune de fonduri europene în valoare de 31 de miliarde de euro, iar din aceşti bani până acum au fost folosiţi 4,9 miliarde de euro, adică 15,8 la sută. "Sunt bani de care putem beneficia, care pot fi folosiţi pentru dezvoltarea României. Ar fi păcat să nu folosim aceşti bani care au fost alocaţi României pentur dezvoltare", a afirmat Iohannis.