VIDEO Rușii au atacat puternic infrastructura energetică din Dnipro, Mikolaiv și Harkiv: prejudiciul este semnificativ; cel puțin un mort

Şeful adjunct al Biroului Preşedintelui de la Kiev, Kirilo Timoşenko, a confirmat două atacuri cu rachete la Dnipro, în regiunea Dnipropetrovsk, informează Rador.

Acesta a precizat că, marţi dimineaţă, rachetele ruseşti au lovit instalațiile energetice din oraş şi că prejudiciul este semnificativ.

Anterior, RBC a semnalat mai multe explozii la Dnipro şi un nor de fum deasupra orașului.

Şeful Consiliului Regional Dnipropetrovsk, Mikola Lukaşuk, i-a îndemnat pe cetățeni să rămână în adăposturi.

Şeful Administraţiei Militare Regionale Mikolaiv, Vitali Kim, a precizat că, în timpul bombardamentelor din noaptea de luni spre marţi, forțele armate rusești au lovit un imobil cu două etaje, iar sub dărâmături a fost găsit cadavrul unui bărbat. Potrivit guvernatorului, rușii au atacat cu rachete S-300. Vitali Kim a menţionat că operaţiunea de salvare continuă la faţa locului. Oficialul a mai raportat că rușii au bombardat şi piața de flori din Mikolaiv. Atacul respectiv nu s-a soldat cu victime.

Mai multe explozii au fost semnalate, marţi dimineață, în oraşul ucrainean Harkiv. Autorităţile au făcut apel la populaţie să nu părăsească adăposturile până la încheierea alertei de raid aerian. Potrivit guvernatorului regiunii Harkiv, Oleh Sinehubov, rușii au lansat noi atacuri. Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, de asemenea, a raportat două serii de explozii în oraș în decurs de cinci minute. "Conform informațiilor preliminare, este atacat teritoriul uneia dintre întreprinderile industriale ale orașului" - a scris acesta pe Telegram. Din cauza bombardamentelor, circulația trenurilor de metrou din Harkiv a fost temporar suspendată. "Cetăţenii pot folosi staţiile ca adăpost" - a transmis conducerea metroului din Harkiv.

