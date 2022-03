Rusia bombardează orașul Lvov, la graniță cu Polonia: acolo s-au mutat ambasadele străine/ Video

Mai multe explozii s-au auzit în orașul din vestul Ucrainei, Lvov. Acesta este chiar la granița cu Polonia și reprezintă punctul unde s-au relocat majoritatea ambasadelor străine.

Lvov, mare oraş din vestul Ucrainei unde au ajuns numeroase persoane strămutate din cauza invaziei ruse.

Mai multe ţări şi-au mutat de asemenea acolo ambasada, considerând că acest oraş este mai sigur decât capitala Kiev.

Three explosions have been heard next to #Lvov. #Ukraine. pic.twitter.com/NruLGvxfXj