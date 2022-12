Rusia schimbă radical strategia: 200.000 de militari sunt trimiși să cucerească Kievul

Rusia pregătește o nouă operațiune de amploare în Ucraina, iar scopul va fi cucerirea capitalei Kiev. Potrivit informațiilor din presa ucraineană, Moscova va trimite o armată de 200.000 de soldați în Ucraina pentru a cuceri Kievul.

La începutul războiului, Rusia a mai avut o tentativă de a cuceri Kievul. Au fost bătălii extrem de dure în zonele limitrofe capitalei Ucrainei, dar totul s-a concentrat pe atacuri aeriene. Până acum, Rusia nu a mai încercat o invazie terestră asupra Kievului, informează The Kyiv Independent.

De asemenea, în timpul războiului, Rusia a lansat mai multe atacuri cu drone asupra Kievului, lovind puncte strategice din cadrul infrastructurii energetice.

Șeful Statului Major spune că, în prezent, armata ucraineană se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește continuarea luptelor.

„Ucraina nu dispune de resursele necesare pentru operațiuni majore”, a afirmă Zalujnîi. Chiar și așa, spune el, în prezent, armata ucraineană pregătește o nouă contraofensivă.

