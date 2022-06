Rușii atacă puternic, în Munții Carpați: mai multe rachete au lovit rutele de transport

Rachete ruseşti au lovit o cale ferată din vestul Ucrainei, potrivit oficialilor ucraineni, citaţi de CNN.

Atacurile au avut loc în apropiere de tunelul Beskyd, în Munţii Carpaţi, nu departe de graniţa cu Slovacia, informează News.ro.

Este a doua oară când ruta este ţintită de rachete de croazieră ruseşti.

Maksim Kozitski, şeful administraţiei militare a regiunii Liov, a spus că două persoane au fost rănite.

Anton Gheraşcenko, un consilier din cadrul Ministerului de Interne, a afirmat că scopul atacurilor a fost de a "perturba traficul feroviar şi a opri aprovizionarea cu combustibil şi arme de la aliaţii noştri".

"Verificăm nivelul daunelor provocate infrastructurii. Nu sunt victime în rândul muncitorilor la cafea ferată. Trei trenuri de pasageri au întârziere. Sunt în locuri sigure şi pasagerii sunt în siguranţă", a spus Oleksandr Kamyshin, CEO al companiei de stat Căile Ferate Ucrainene.

The Beskyd railway tunnel. Cruise missiles. Russia, of course is the culprit. First strike on Lviv region in more than a week. https://t.co/viBNGM9eUm