Rușii au lansat o ploaie de drone Shahed asupra unui oraș-cheie din Ucraina: este alertă în vestul țării

Atât primarul oraşului, Andrii Sadovii, cât şi guvernatorul regiunii, Maxim Kozitski, au îndemnat oamenii să rămână în adăposturi, deoarece se aşteptau mai multe atacuri

Mai multe valuri de drone s-au auzit începând cu ora 01:30 GMT, informează AFP."Apărarea antiaeriană funcţionează în regiunea noastră", iar alte drone "zboară în direcţia noastră", a scris primarul Sadovii pe Telegram

"Se aud explozii. În urma unui atac asupra oraşului Liov, un incendiu a izbucnit într-un depozit industrial", a adăugat el mai târziu, tot pe Telegram

"Ameninţarea (dronelor) Shahed rămâne prezentă în regiunea Liov. Apărarea antiaeriană funcţionează, au explicat Forţele Aeriene Ucrainene pe acelaşi canal.

Jumătatea de vest a Ucrainei a fost sub alertă de raid aerian începând cu aproximativ 00:00 GMT, notează Reuters.

Lvov is getting pummeled by Geran-2 drones right now that literally flew across the whole country and hit there targets. Ukrainian AD is either not acting to conserve ammo or is just nonexistent in most areas of the country.



