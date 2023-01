După cum a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Miliției Populare a republicii populare Luhansk, Ivan Filiponenko, pe postul de televiziune "Rossia 24", în localitatea Soledar se remarcă retragerea în masă a soldaților Forțelor Armate ale Ucrainei din zona construită a orașului, relatează NEZAVISIMAIA GAZETA, potrivit RADOR.

"La Soledar se remarcă fuga în masă a inamicului din zona contruită a orașului. Baza apărării trupelor ucrainene în această zonă a fost Brigada specială 61 mecanizată. Conform informațiilor de care dispunem, comandantul brigăzii cu indicativul 'Schior' a trasat ca sarcină comandanților de batabiane subordonați ca începând de diseară și în cursul nopții să organizeze retragerea din oraș a subunităților rămase", a spus Filiponenko.

De cealaltă parte, forțele armate ucrainene susțin că rușii nu au cucerit orașul Soledar. Vezi și: Cei mai eficienți mercenari Wagner luptă la Soledar: forțele ucrainene remarcă un asalt armat pe toată linia.

????????????????Soledar - map for the morning 01/09/23: yet preliminary



So, if we add up all the information about Soledar that comes in the morning, we get a preliminary map like this. pic.twitter.com/TP1skRp6i3