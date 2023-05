Rușii s-au dezlănțuit și au lansat cel mai mare atac asupra Kievului, de la începutul războiului

Un bărbat a fost ucis la Kiev într-un atac rus ”masiv” cu dronă, în urma căderii unor fragmente din aceste aparate în capitală, a anunţat duminică primarul Vitali Kliciko.

În total, armata ucraineană anunţă doi morţi şi trei răniţi în acest atac fără precedent prin proporţiile sale.

”În total, un număr-record de drone explozive lansate a fost înregistrat: 54!”, anunţă într-o postare pe Telegram Forţele Aeriene ucrainene.

”În cartierul Solomianskii al capitalei, din cauza căderii unor fragmente de dronă, în apropierea unei staţii de alimentare cu carburant, o femeie în vârstă de 35 de ani a fost spitalizată, iar un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost ucis”, precizează într-o postare pe Telegram Vitali Kliciko.

Vitali Kliciko a anunţat anterior că apărarea aeriană a Kievului a doborât ”peste 20 de drone” care se îndreptau către oraş.

El a catalogat acest atac drept ”masiv”, a îndemnat populaţia să rămână în adăposturi şi a avertizat cu privire la noi valuri de drone la Kiev ”provenind din mai multe direcţii, în acelaşi timp”.

Un incendiu a izbucnit în sediul unei întreprinderi, în cartierul Holosiivskii, a anunţat el.

Kliciko a anunţat primele explozii imediat după ora locală 2.00 (şi ora României).

Capitala Ucrainei a fost vizată cu regularitate în mai.

Comandantul Administraţiei Civile şi Militare din Kiev, Serghii Popko, anunţa vineri ”13 atacuri” pe timpul nopţii de la începutul lui mai.

Kiev this night experienced the most massive drone attack since the start of the war. Our Sky Defenders shot down 52 out of 54 attack drones. Due to the falling debris, there are casualties and destruction in different parts of Kyiv. Thanks to G-d and the air defense of Ukraine! pic.twitter.com/qIcOWTYPeY