Russell, după prima sa victorie în Formula 1: 'Am visat de multe ori la acest moment'

Pilotul britanic George Russell (Mercedes), care a câştigat prima sa cursă de Formula 1, Marele Premiu al Braziliei, duminică, pe circuitul Interlagos de lângă Sao Paulo, a 21-a şi penultima etapă a sezonului, a afirmat că a visat de multe ori la acest moment, relatează AFP.

"Am avut multe emoţii. Am visat de multe ori la acest moment, dar nu ştii niciodată cum se va petrece. Eu cred că a fost o cursă bine gândită, totul a fost sub control. Ştiam cât este de rapid Lewis (Hamilton), iar când maşina de securitate a intrat pe pistă (cu mai puţin de 20 de tururi înainte de final), mi-am spus că va fi foarte greu. Dar am reuşit să gestionăm bine, am făcut puţine greşeli, iar presiunea pe care Lewis a pus-o pe mine a fost imensă. Însă sunt mândru de toată echipa. Progresele pe care le-am făcut de la începutul anului sunt incredibile, iar asta ne va da un impuls pentru sezonul viitor", a declarat Russel, potrivit Agerpres.

"Sincer, am fost impresionat de rapiditatea cu care am izbucnit în lacrimi atunci când am trecut linia de sosire. M-am gândit la familia mea, la mama mea, sora mea şi tatăl meu. Au fost emoţii teribile. Formula 1 nu este o viaţă simplă, toţi trăim cu visul nostru, dar emoţiile noastre variază considerabil în funcţie de performanţe. Revenim după un weekend bun, în care lucrurile au funcţionat", a adăugat pilotul britanic.

"Eu şi Lewis avem o bună relaţie, transparentă, onestă. Suntem aici pentru a câştiga, suntem aici pentru a ne bate. Obiectivele noastre sunt clare, noi trebuie să lucrăm împreună pentru a o duce pe Mercedes acolo unde trebuie să fie", a conchis Russell.

Russell (24 ani) a fost urmat în clasament de coechipierul şi conaţionalul Lewis Hamilton, aceasta fiind cea dintâi victorie obţinută de Mercedes în actualul sezon. Mercedes nu mai câştigase un Mare Premiu din decembrie 2021, din Arabia Saudită, iar aceasta a fost prima dublă din 2020, când finlandezul Valtteri Bottas se afla în locul lui Russell.

Podiumul a fost completat de Carlos Sainz jr (Ferrari) la Interlagos.

Russell a câştigat o cursă care a avut în prima sa parte maşina de securitate pe pistă, fiind marcată apoi de de acroşajul dintre Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial, şi Lewis Hamilton, iar apoi de cel dintre monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi britanicul Lando Norris (McLaren), la reluarea cursei. Verstappen, care a pornit de pe locul al treilea al grilei de start, s-a clasat în final pe locul şase.