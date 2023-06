S-a aflat cine sunt soldații care au aruncat aer barajul Nova Kahovka: cum s-a plănuit operațiunea/ Video

Potrivit șefului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Oleksii Danilov, cei care au aruncat în aer barajul ar fi soldații ruși din Brigada 205 motorizată.

Membrii brigăzii au fost staționați la centrala electrică de lângă Nova Kakhovka ocupată de ruși pe care au controlat-o de la momentul ocupării, a declarat Danilov, potrivit The Kyiv Independent.

Mines of the #Russian occupiers detonated near the Kakhovskaya hydroelectric power station. pic.twitter.com/FZXJbcNtnT