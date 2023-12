S-a aflat! Mesajul atacatorului din Praga - Ucigașul a ținut un jurnal online: Întotdeauna mi-am dorit să ucid

Mesajul autorului atacului armat din Praga, care a dus la cel puțin 15 decese. A ținut un jurnal online înainte de a comite gestul extrem.

Bărbatul care a deschis focul, joi seară la Praga, și-a exprimat dorința de a se sinucide într-o școală și menționează că Alina Afanaskina l-a ajutat în acest sens.

Acesta afirmă că întotdeauna a avut dorința de a lua vieți, anticipând că va deveni un maniac în viitor.

"Permiteți-mi să mă prezint, numele meu este David

Vreau să mă duc într-o școală și să mă sinucid, iar Alina Afanaskina m-a ajutat destul de mult.

Întotdeauna mi-am dorit să ucid, am crezut că voi deveni un maniac în viitor... Apoi, când Ilnaz a făcut împușcăturile, mi-am dat seama că este mult mai profitabil să faci crime în masă decât în serie. M-am așezat... Am așteptat... Am visat... Am vrut... dar Alina a devenit ultimul punct.

A fost ca și cum ar fi venit în ajutorul meu din ceruri la timp.

Acest canal va fi închis pentru o lungă perioadă de timp, deși am vrut să îl deschid inițial, dar apoi am citit niște instrucțiuni că ar fi mai bine să deschidem canalul cu câteva ore înainte de filmare. Probabil că așa voi face.

Acest canal este un jurnal în care voi vorbi despre viața mea de dinainte de filmare", a scris David pe un canal privat de Telegram, potrivit sot.com.al.