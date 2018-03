S-a decis: Cumpărătorii obiectelor care au aparţinut lui Radu Beligan le vor dona unor instituţii de stat

Cei care au achiziţionat majoritatea loturilor expoziţiei şi licitaţiei dedicate lui Radu Beligan la Artmark le vor dona fie Muzeului Teatrului Naţional, fie Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematrografică, în vederea amenajării unei camere omagiale "care să inspire tinerii ce doresc să apuce calea clasică a teatrului". "Am achiziţionat un număr relevant dintre obiectele personale ale actorului Radu Beligan cu scopul expunerii lor la instituţia interesată în a aduce un omagiu memoriei acestei unice personalităţi a teatrului românesc", au spus Maria şi Silviu Sîrbu.

Raluca Popescu, fiica actorului Radu Beligan care a pus în vânzare obiectele moştenite, a transmis: "Mulţumesc, Artmark! Vă consider prietenii mei. Sper că acum sunt mulţumiţi şi fraţii mei, aflând că o parte a obiectelor licitate vor fi expuse public prin donaţie către un muzeu. În urmă cu o săptămână, în spaţiul public au apărut controverse privind organizarea licitaţiei "Viaţă de artist, inclusiv o selecţie din patrimoniul actorului Radu Beligan". Atunci, actriţa Lamia Beligan a scris pe Facebook că, potrivit unei ştiri publicate pe site-ul TVR, familia Beligan ar fi scos la licitaţie bunuri ale tatălui său, fiind invocat numele ei. O altă fiică a actorului, Anamaria Beligan, preciza pe o pagină de socializare că "Artmark recunoaşte în mod public că a semnat un contract secret cu unul dintre cei cinci moştenitori, fără încunoştiinţarea celorlalţi patru, în condiţiile în care nu s-a făcut nici măcar inventarierea masei succesorale şi partajul".

Lamia Beligan a transmis tot pe Facebook că "cea mai mare şi mai importantă parte din patrimoniul Radu Beligan a fost donată, cu acordul tuturor moştenitorilor, Teatrului Naţional care urmează să le expună în Muzeul Teatrului, când acesta va fi redeschis. O parte din obiectele de mobilier am hotărat, de comun acord, să i le cedăm Ralucăi, ea putând, eventual, să le şi liciteze, dar în nume propriu".

La solicitarea News.ro, Artmark a precizat: "Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt cât se poate de clare. Noi am făcut un contract legal cu doamna Raluca Popescu, fiica lui Radu Beligan. Am obţinut acordul scris al domniei sale. În condiţii normale, nu am putea dezvălui numele dânsei dar avem acordul. A existat o întâlnire în casa domnului Beligan când au fost luate lucrurile".

Potrivit casei de licitaţie, biroul actorului Radu Beligan, însoţit de un fotoliu tip Dantesca, din lemn masiv, a fost adjudecat pentru suma de 3.750 de euro, în Licitaţia "Viaţă de artist, inclusiv o selecţie din patrimoniul actorului Radu Beligan" organizată online, marţi seară, conform news.ro.