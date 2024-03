S-a încheiat afacerea anului: Apare un 'mini Dubai' în România /FOTO

Dezvoltatorul imobiliar Euro Vial Residence achiziţionează şase hectare de teren în Constanţa, într-o tranzacţie de 6,5 milioane de euro. Pe terenul achiziţionat urmează a fi dezvoltat un proiect mixt, cu peste 800 de apartamente şi case, un centru comercial de tip strip mall şi multiple spaţii de servicii.

Compania va începe în perioada următoare lucrările de infrastructură, de la realizarea integrală a drumurilor, la racordarea tuturor loturilor de teren la reţelele de utilităţi publice. Prima fază rezidenţială a proiectului va include peste 200 de apartamente.

”Euro Vial Residence, dezvoltator activ pe piaţa imobiliară regională din Constanţa, a achiziţionat un teren cu o suprafaţă de şase hectare amplasat în zona de nord a oraşului Constanţa, înspre Ovidiu, într-o tranzacţie cu o valoare de 6,5 milioane de euro. Pe terenul achiziţionat urmează a fi dezvoltat un proiect mixt, prevăzut să cuprindă la final peste 800 de apartamente şi case, un centru comercial de tip strip mall, care se va întinde pe o suprafaţă de aproximativ 10.000 de metri pătraţi, şi multiple zone verzi, spaţii de servicii şi magazine de dimensiuni mai reduse”, anunţă compania.

Euro Vial a finalizat până în prezent trei proiecte rezidenţiale în Mamaia şi Bucureşti, cu 604 locuinţe, în urma unor investiţii totale de 55 de milioane de euro, şi lucrează la alte două proiecte în Mamaia şi Constanţa, cu 112 apartamente.

Întreaga suprafaţă de teren este parcelată în 12 loturi, compania urmând să demareze în perioada următoare lucrările de infrastructură generală pentru toate loturile, de la reţeaua de drumuri cu acces direct în Bulevardul Tomis, la racordarea la toate reţelele de utilităţi publice (canalizare, alimentare cu apă, energie şi gaz), lucrări care vor necesita o investiţie estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Concomitent, Euro Vial se află în discuţii cu un important operator de supermarketuri la nivel naţional pentru a deschide o unitate în cadrul strip mall-ului care va fi dezvoltat în cadrul proiectului. După finalizarea lucrărilor de infrastructură urmează să fie demarată şi prima fază a proiectului rezidenţial, care va include trei imobile cu şase etaje şi un total de peste 200 de apartamente, spaţii comerciale la parterul blocurilor şi locuri de parcare exterioare. Compania doreşte de asemenea să iniţieze negocieri cu potenţiali parteneri, în vederea demarării concomitente a mai multor faze de dezvoltare a componentei rezidenţiale din cadrul proiectului.

”Având în vedere dimensiunea terenului, vom dezvolta unul dintre cele mai ample proiecte rezidenţiale din Constanţa. Va fi un proiect mixt, cu multiple funcţiuni pentru viitorii săi locuitori, amplasat în zona de nord a oraşului, cea mai căutată zonă atât de către constănţeni cât şi de către investitorii din alte regiuni. În total, noul proiect va atrage o investiţie de peste 50 de milioane de euro”, a declarat Virgil Lixandru, managing partner Euro Vial Residence.

Proiectul va fi amplasat în zona Palazul Mare din nordul Constanţei, aflată în plină dezvoltare urbanistică şi în apropierea Ovidius Clinical Hospital, cel mai mare spital privat generalist din zona Dobrogei, a viitoarei şcoli private Spectrum şi a unei clinici dermatologice.

Euro Vial Residence a finalizat trei proiecte rezidenţiale în Mamaia – Sea ON şi Lake ON – şi în Bucureşti – Forest ON, în zona Băneasa – cu un total de 604 apartamente, în urma unor investiţii totale de 55 de milioane de euro. Dezvoltatorul construieşte în prezent alte două proiecte rezidenţiale, Private Lake din Mamaia, cu livrare prevăzută pentru luna decembrie 2024 şi unde jumătate dintre locuinţe au fost vândute, şi Labirint Residence în Constanţa, ambele însumând 112 apartamente. Compania a achiziţionat şi domeniul Clos des Colombes din 23 August – Olimp, una dintre cele mai renumite podgorii de pe litoralul românesc.