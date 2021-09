S-a supărat și primarul Sectorului 2: 'Dacă PNL se comporta ca PSD, atunci şi USRPLUS va trata PNL ca şi cum ar fi PSD'

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR PLUS), afirmă că, dacă PNL se comportă ca PSD, şi USR PLUS va trata această formaţiune "ca şi cum ar fi PSD".

"Dacă PNL se comporta ca PSD, atunci şi USRPLUS va trata PNL ca şi cum ar fi PSD", a scris Radu Mihaiu pe Facebook.

Vicepremierul Dan Barna a anunţat, miercuri, că miniştrii USR PLUS nu vor participa la şedinţa de Guvern de la ora 19.00. USR PLUS va decide, miercuri seară, care vor fi paşii de urmat şi a cerut convocarea unei şedinţe a coaliţiei, pentru joi dimineaţă.

”Am decis să nu participăm în această seară la şedinţa de Guvern, de la ora 19.00, şi să convocăm o şedinţa a coaliţiei mâine dimineaţă, la ora 10.00, care va defini cum vom proceda în continuare, în acest moment urmând să avem o şedinţă a Biroului Naţional aşa cum am discutat”, a declarat, miercuri, vicepremierul Dan Barna.

Întrebat ce se va întâmpla dacă PNDL 3 va fi aprobat în şedinţa de Guvern în absenţa miniştrilor USR PLUS, copreşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş a afirmat: ”Dacă premierul decide să ţină şedinţa de guvern fără miniştrii USR PLUS, atunci ţine o şedinţă formată din 2 partide. Eu nu cred că poate să o facă”.

Ulterior, USR PLUS a reclamat "ameninţări" asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniştri ai formaţiunii pentru a se prezenta la şedinţa de Guvern. "Facem apel la şeful Executivului să nu pună oamenii în situaţia de a încălca legea", au subliniat reprezentanţii USR PLUS.

Ei au adăugat că reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului şi poate fi delegată doar de acesta prin ordin scris.

Ulterior, premierul Florin Cîţu a anunţat că Stelian Ion a fost revocat din funcţia de ministru al Justiţiei, precizând că a informat coaliţia în legătură cu această decizie, pe care şi-o asumă.

