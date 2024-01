Sadio Mane s-a căsătorit cu o tânără de 18 ani pe care a văzut-o prima dată în urmă cu doi ani, dar cu care nu a ieşit până acum

Amadou Tamba, tatăl miresei în vârstă de 18 ani a lui Sadio Mane, dezvăluie că a fost o căsătorie tradiţională aranjată şi că fotbalistul şi soţia sa nu au ieşit împreună înainte de căsătorie, relatează Daily Mail, potrivit news.ro.

Fostul star al echipei Liverpool s-a căsătorit cu Aisha Tamba în cadrul unei ceremonii islamice la 7 ianuarie în Keur Massar, o suburbie a capitalei Dakar, cu doar şase zile înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni, la 13 ianuarie.

Ceremonia a avut loc în casa Aishei şi au participat familia şi prietenii apropiaţi.

Tatăl tinerei, Amadou Tamba, a dezvăluit ulterior că fiica sa are 18 ani şi că Mane, în vârstă de 31 de ani, a pus ochii pe ea pentru prima dată "în urmă cu mai bine de doi ani", când fata a mers în vizită la familia lui împreună cu mama ei.

"Soţia mea şi Aisha au vizitat familia lor (a lui Mane) într-o zi, iar aici a văzut-o pentru prima dată. Probabil că a văzut ceva special la ea, iar părinţii lui au apreciat-o şi ei. Ei au venit să mă vadă. Am discutat conform tradiţiei, am căzut de acord asupra tuturor lucrurilor şi am aşteptat ca această zi să se întâmple'.

'Nu ieşeau împreună pentru că Aisha era încă tânără', a adăugat el.

Tamba nu a dat o dată exactă a momentului în care a vorbit prima dată cu Aisha despre căsătoria cu Mane, dar a spus că nu a avut niciodată dubii că ea nu va accepta.

Potrivit presei locale, căsătoria a fost convenită în timp ce ea era încă la şcoală, ambele familii luând decizia de a aştepta până la vârsta de 18 ani, pentru ca ea să-şi poată termina studiile. Se pare că Mane i-a finanţat educaţia.

"Având în vedere valorile şi tot ceea ce a auzit despre el, ea a acceptat de bună voie. Dar, în calitate de părinţi, am îndrumat-o şi am sfătuit-o să se hotărască liber. Dumnezeu a făcut ce este mai bine pentru ea', a explicat Tamba.

Tamba este un antreprenor bogat din industria construcţiilor, care a dezvăluit că a lucrat îndeaproape cu Mane şi familia sa la o serie de proiecte încă din 2013.

El a mai spus că s-a apropiat de fotbalistul multimilionar şi că i-a apreciat valorile, ceea ce a influenţat decizia sa de a accepta căsătoria.

El a spus: "Ştiam că Sadio şi toată familia lui sunt oameni foarte buni şi umili. Sadio este doar reflexia familiei sale. Cu toate acestea, ca tată, aveam nevoie să ştiu mai multe despre el, despre educaţia sa, despre credinţa în Dumnezeu, despre smerenie. Şi am ajuns să aflu mult mai mult că este o persoană bună. Eu şi Sadio vorbim mult despre proiecte, dar şi despre viaţă în general şi el m-a învăţat multe, deşi este încă tânăr. Ştie multe despre viaţă, iar eu am învăţat multe de la el. Aşa că, de aceea, nu am ezitat să accept cererea lui de a se căsători cu Aisha'.

Bărbatul şi-a descris fiica ca fiind o musulmană 'pioasă' care cunoaşte bine Coranul.

Mane şi noua sa soţie sunt amândoi originari din regiunea Casmance din Senegal, care se află în sudul ţării şi la aproximativ 275 de mile de Dakar. Ei aparţin aceluiaşi grup etnic Sosse şi vorbesc aceeaşi limbă maternă.

Întrebat ce sfat are pentru fotbalist după căsătorie, el a spus: "Aş vrea să-i spun că nu este uşor să te căsătoreşti. L-aş sfătui să o trateze ca pe propria fiică, ca pe propria soră. Să o susţină. El a făcut-o deja... dar aş vrea să sporească acest sprijin. Lăsaţi-i să trăiască conform religiei. Să nu le pese de detaliile nesemnificative ale vieţii'.

Mane este legitimat la clubul Al Nassr din Saudi Pro League, dar este în prezent la naţionala Senegalului, care se pregăteşte pentru Cupa Africii pe Naţiuni.