Salvatorii caută zeci de persoane în apele râului Patapsco, după prăbuşirea podului de la Baltimore. Temperaturile sunt un motiv de îngrijorare

Condiţiile de îngheţ şi vizibilitatea limitată la locul prăbuşirii podului Francis Scott Key din Baltimore ar putea "reprezenta un motiv de îngrijorare" în timp ce echipele de salvare caută cel puţin 20 de persoane despre care se crede că au căzut în apă, relatează CNN.

Kevin Cartwright, directorul de comunicare al Departamentului de Pompieri din Baltimore, a declarat pentru CNN că lucrează cu Paza de Coastă a SUA şi că o echipă de scafandri se află în râu pentru operaţiuni de căutare şi salvare, în condiţiile în care temperaturile din jurul portului au coborât sub zero, la minus 1 grad Celsius.

"Evenimentul s-a întâmplat la ora 01:30 a.m., în condiţii de vizibilitate limitată, aşa că lucrăm intens, având în vedere temperatura din mediul înconjurător, precum şi temperatura apei, pentru a încerca să salvăm şi poate să recuperăm persoane", a declarat Cartwright.

"Se simte cel puţin ca -1°C acolo unde mă aflu. S-ar putea să fie puţin mai puţin decât atât. Şi sunt sigur că temperatura apei este chiar mai rece... Iar asta poate reprezenta o preocupare şi un risc pentru scafandrii noştri", a subliniat oficialul.

Cartwright a declarat că echipele lucrează "metodic şi în siguranţă" pentru a se asigura că "toţi cei care operează aici, la faţa locului, sunt în siguranţă şi că suntem capabili să progresăm fără a face rău altora".

Oraşul Baltimore din statul american Maryland se confrunta marţi cu un "incident cu victime în masă", echipele de intervenţie lucrând pentru a salva în jur de 20 de persoane care este posibil să fi căzut în râu atunci când podul Francis Scott Key s-a prăbuşit după ce unul dintre pilonii săi a fost izbit de nava de containere Dali, sub pavilion Singapore, care apoi a luat foc şi s-a scufundat. Prăbuşirea pilonului a antrenat colapsul unei mari părţi din podul care face parte din traseul autostrăzii de centură a oraşului.

O lucrare de infrastructură impresionantă, podul de oţel cu forme de arc traversa râul Patapso şi portul exterior din oraş, avea 2,6 kilometri lungime şi o înăţime de 350 de metri, fiind inaugurat în 1977. I s-a dat numele autorului imnului naţional american. Podul era o rută desemnată pentru camioanele care transportau materiale periculoase, deoarece astfel de încărcături sunt interzise prin tunelurile din Portul Baltimore şi Fort McHenry.

BALTIMORE (AP) — Baltimore Fire Chief James Wallace says two people were pulled from the water after a cargo ship hit the Francis Scott Key Bridge causing its collapse.

He said one was in serious condition and the other was not seriously injured.

pic.twitter.com/xC0fQpLAKe